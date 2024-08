Buren ontsnapt aan erger na explosie in appartement: 'Gaskraan stond open'

De bewoners van drie appartementen aan het Vossepad in Lepelstraat moeten de komende avond of nacht elders doorbrengen. Dit komt door een explosie, die donderdagmiddag rond halftwee gebeurde in een aangrenzend appartement. De bewoner is met ernstige brandwonden opgenomen in het Brandwondencentrum in Rotterdam. Volgens onderbuurvrouw Diana (55) heeft hij de ontploffing zelf veroorzaakt: “De gaskraan stond open en de slang hing ernaast.”

Diana was zelf niet thuis toen de buurt werd opgeschrikt door een enorme klap. “Ik werd gebeld door mijn zus, die vlakbij woont. Haar man is meteen het appartement binnengegaan waar de explosie gebeurde. Hij zag de bewoner op een stoel zitten, de man had flinke brandwonden op zijn armen en benen. Met een omwonende heeft hij mijn buurman eruit gehaald.”

“Daarna is mijn zwager weer naar binnengegaan. Met gevaar voor eigen leven. Hij wilde kijken of de gaskraan dicht was. Die stond open en de slang hing ernaast. Ik denk dan ook dat die man het zelf veroorzaakt heeft. Heel heftig”, vertelt Diana. Volgens haar was het wachten op zo’n incident. “Het was een aparte man. Vanaf het moment dat hij hier is komen wonen, een jaar of twee geleden, heb ik ’s nachts veel last van hem gehad. Het was nooit stil. Ik was al langer bang dat er een brand of zoiets zou uitbreken. Nu is het te laat.”

Omwonenden melden dat de man op zichzelf leefde en oorspronkelijk niet uit Lepelstraat komt. Hij zou onlangs jarig zijn geweest. “Hij praatte wat in zichzelf”, zegt een van de buren. Ze reageren niet echt geschrokken, maar zien ook wel dat de klap enorm was. De voorpui van het appartement waar de explosie was, is geheel ontzet en dakpannen waren op de grond terechtgekomen. Eén van de buren: “Dit was zeer krachtig, de muren zullen ook wel gescheurd zijn. Maar wat er precies is voorgevallen, weet ik niet.” Ze moesten meteen hun appartement verlaten, zodat de politie en brandweer hun werk konden doen.