TikTokker Muis911 leert het niet af: nu scheurt hij met 140 door Roosendaal

De man die zich Muis911 noemt, heeft opnieuw een video op zijn TikTok-kanaal geplaatst waarin hij veel te hard rijdt. Op de beelden is te zien hoe de man met extreem hoge snelheden door de straten van Roosendaal scheurt. Hij tikt zelfs de 140 kilometer per uur aan, op wegen waar duidelijk een lagere snelheidslimiet geldt. Eerder werd hij al opgepakt voor zijn halsbrekende capriolen.

Muis911 is bekend door zijn huiveringwekkende filmpjes op TikTok en YouTube, waarin hij in snelle Audi’s, BMW’s, Mercedessen of Volkswagens met ongelooflijke snelheden door het verkeer zigzagt. Met zijn rijgedrag werd hij een bekende op sites als Dumpert.nl. De website heeft de dollemansrit door Roosendaal nu ook weer opgemerkt.

'We kennen het filmpje'

De politie Zeeland-West Brabant is de video ook niet ontgaan, zegt een woordvoerder. "We kennen het filmpje en kennen ook de man achter het account. De vraag is of we kunnen bewijzen wie er op de beelden aan het rijden is. We kijken naar manieren om deze beste meneer aan te pakken."

In 2022 trok Muis911 voor het eerst de aandacht van de politie. In een van de video's was toen te zien hoe hij met 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58 reed. De politie startte een onderzoek en in november van dat jaar betrapten agenten de man voor het eerst op heterdaad. Daarna werd hij nog eens opgepakt voor het niet uitvoeren van een taakstraf. Die had de man gekregen voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid vuurwerk.

