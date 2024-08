Deze studenten hebben nog geen kamer: 'Al op 30 huizen gereageerd'

De zomervakantie is bijna voorbij. De introductieweken staan op het punt van beginnen en daarmee ook het nieuwe schooljaar. Een spannende en leuke tijd voor nieuwe studenten. Toch zijn er ook studenten die het schooljaar met stress beginnen, omdat zij nog geen kamer hebben gevonden. "Er reageerden 4300 mensen op één huis."

De 18-jarige Isabelle hoopt in de komende weken nog een kamer te vinden. Ze woont in Hellevoetsluis, maar begint in september met een studie toegepaste biologie aan de HAS green academy in Den Bosch. "Ik doe er twee en een half uur over om op school te komen. Als ik om half negen moet beginnen, moet ik de eerste bus pakken naar het station. Maar dan ben ik op zijn vroegst om negen uur op school en kom ik dus te laat", legt ze uit.

Isabelle (18) moet twee en een half uur reizen om op school te komen (privéfoto).

Ze begon in mei al met zoeken naar een kamer. "Ik heb wel op twintig of vijfentwintig kamers gereageerd in Facebookgroepen, maar ik heb nog geen een bezichtiging gehad." Isabelle heeft zich ook ingeschreven bij de gemeenten Den Bosch en Tilburg voor een sociale huurwoning of studentenkamer. En ze zoekt samen met haar vriend, die dezelfde studie gaat doen, naar een appartement. "Zo hebben we misschien meer kans om uitgeloot te worden en kunnen we de huur delen. Maar ik heb liever een kamer voor mij alleen." De 19-jarige Maria uit Oekraïne is twee jaar geleden door de oorlog naar Nederland gekomen. Na anderhalf jaar op een camping te hebben gewoond, woont ze nu met haar familie in een appartement in provincie Zeeland. "Dat is ongeveer een uur van Breda University of Applied Sciences (BUAS) vandaan. Daar start ik in september met een studie facility management", vertelt ze.

De 19-jarige Maria denkt dat het lastig is om als internationale student iets te vinden (privéfoto).

Maria heeft al op veel advertenties gereageerd. "Vaak zijn ze niet op zoek naar een internationale student", vertelt ze. Als dat wel het geval was, reageerde ze via Facebook of op websites. "Dan kreeg ik een bericht terug dat ze al iemand hadden. Het is gewoon super moeilijk als internationale student. Als ik niks dicht bij de universiteit vind, moet ik iedere dag maar een uur reizen", vertelt ze. De 18-jarige Simon uit Breda heeft iets minder haast. "Ik ben zeven maanden naar het buitenland geweest in mijn tussenjaar. Dan is weer thuis wonen even wennen", lacht hij. Daarnaast lijkt het hem leuk om samen met een vriend in Breda te wonen. "We zoeken een appartement. Ik ga ondernemerschap en Retail management studeren in Den Bosch, maar mijn hele privéleven speelt zich af in Breda."

Simon wil in Breda wonen, maar gaat studeren in Den Bosch (privéfoto).