Huis in vlammen op na in brand gestoken regenboogvlag: Breda start actie

Hijs de vlag! Onder dat motto vraagt het COC in Breda aandacht voor meer tolerantie en acceptatie van homo's. Aanleiding is het in brand steken van een regenboogvlag vorige week bij een flatgebouw. Daarbij ging het appartement in vlammen op. De bewoonster en haar katten kwamen met de schrik vrij, maar de woning brandde volledig uit. Al vaker was de vlag, die aan het balkon op de eerste verdieping hing, doelwit van vandalen.

De mensen van belangenvereniging COC zijn erg geschrokken van het in brand steken van de regenboogvlag in Breda. "Het is verschrikkelijk wat er bij deze bewoonster is gebeurd. Je zou maar midden in de nacht wakker worden en zien dat er brand is gesticht, gewoon om wie je bent."

Om een tegengeluid te laten horen, worden ondernemers en bewoners gevraagd om op zondag 25 augustus massaal de pride-vlag te hijsen uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap. Maar liefst vijfhonderd regenboogvlaggen heeft het COC klaar liggen om gratis uit te delen. "We hopen dat het er voldoende zijn", zegt Koen van het COC in Breda.

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus kunnen mensen de gratis vlag ophalen bij de Nieuwe Veste in Breda. "Acceptatie begint bij meer zichtbaarheid/ Juist daarom zijn pride-vlaggen belangrijk", zo stelt het COC in een verklaring. "Het is geen provocatie, maar laat zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn."

Het COC maakt zich ook in bredere zin grote zorgen om de verharding in de samenleving. "Wij zien steeds meer geweld. Vlaggen worden weggehaald, maar wij zien ook dat verbaal en fysiek geweld en online discriminatie de laatste tijd is verdubbeld. We willen acceptatie, ongeacht wie je bent en van wie je houdt."

Ook de gemeente Breda zal 25 augustus een rol spelen bij de actie. Wethouder Marike de Nobel spreekt dan bij café Flamingosoos haar solidariteit uit met de LHBTI-gemeenschap.

