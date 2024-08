112-nieuws: verwarde man opgepakt bij tankstation • auto botst op tractor

15.41

De politie is in Eindhoven, in de omgeving van de Grasvink, op zoek naar een jongen van 15 jaar. Hij is donker getint, heeft donkere krulharen, een smal postuur en is 1.63 meter lang. De jongen is donker gekleed met daarin iets roods verwerkt en vermoedelijk een donkere pet. Waarom hij gezocht wordt, meldt de politie niet. Bel voor tips met 112.