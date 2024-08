112-nieuws: auto raakt van de weg • voetganger aangereden in Boekel

22.20

Een man is vanavond op de Celebeslaan in Eindhoven overvallen door drie andere mannen in een auto. De man zou een zak over zijn hoofd hebben gekregen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politie doet onderzoek. Auto wordt getakeld en later onderzocht.