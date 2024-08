112-nieuws: ruimen drugslab onder zware bewaking • brand in cafetaria

23.55

Twee jongeren zijn gisteravond aangehouden in het centrum van Zevenbergen. Zij waren daar vuurwerk aan het afsteken. Dat mag niet buiten de toegestane tijden. Bij hun aanhouding bleek dat het vuurwerk dat een van hen bij zich had van categorie 4 is. Dat is verboden, dat is alleen voor professioneel gebruik bedoeld. Deze jongere is overgedragen aan de politie, die pakt dit strafrechtelijk op.