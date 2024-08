112-nieuws: vrouw komt met fiets ten val • schuurtje vliegt in brand

20.15

Op de Marktstraat in Helmond is vanavond rond kwart voor acht een vrouw met haar fiets ten val gekomen. Ze raakte hierbij gewond. Twee ambulances en een traumahelikopter zijn ingeschakeld om het slachtoffer op de been te helpen. Ze namen het werk over van omstanders die eerste hulp hadden verleend. Het is niet bekend waardoor de vrouw onderuit is gegaan en evenmin hoe het nu met haar is.