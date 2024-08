Bedreigingen aan wethouders en burgemeester zijn bijna dagelijkse kost

Wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck zit de komende tijd ziek thuis, omdat hij lastiggevallen zou worden door een inwoner. Daarmee is hij zeker niet de eerste wethouder of burgemeester die te maken krijgt met bedreigingen. Een kleine greep uit de Brabantse collega's en burgemeesters die hem voor gingen.

Vrij recent nog, na zijn aanstelling in 2022, werd burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen een tijdlang lastiggevallen door een 76-jarige inwoner van zijn gemeente. Die bedreigde en beledigde hem, en reed hem bijna aan met zijn auto. Reden was de seksuele geaardheid van Scholtze, waar de man grote moeite mee had. De burgemeester deed aangifte tegen de man, waarna de bedreiger een contact- en gebiedsverbod kreeg. In een interview zei Scholtze dat het voorval 'best wel wat met hem had gedaan'.

Misschien wel het meest aansprekende voorbeeld is dat van de Helmondse oud-burgemeester Fons Jacobs. Vanaf 2010 werd hij negen maanden lang bedreigd. Jacobs moest zelfs drie weken in het buitenland onderduiken, onder meer in Turkije en Cyprus. In een boek dat Jacobs schreef over deze periode vertelt hij dat justitie hem nooit heeft geïnformeerd over de aanleiding voor de bedreigingen.

Pistool

Ook wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze werd in 2019 langere tijd bedreigd. Hoe lang deze bedreigingen hebben geduurd is nooit helemaal duidelijk geworden. De toenmalige burgemeester Marieke Moorman noemde de bedreiging onacceptabel. "Het komt allemaal dichtbij", vertelde de geschrokken Wijdeven destijds. Een inwoner van Nistelrode werd opgepakt op verdenking van bedreiging.

Oud-burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven kreeg in 2013 zelfs te maken met een doodsbedreiging. Een man zou tegen een reclasseringsmedewerkster hebben gezegd dat hij, als hij het geld ervoor had, een pistool zou kopen om daarmee Van Gijzel te beschieten.



Dagelijkse bedreigingen

En ook in Tilburg ging het mis. Kunstenares Cora W. (56) bedreigde daar meer dan een jaar bijna dagelijks de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx en schrijver Ralf Bodelier. Dat had op hen zo’n grote impact, dat ze aangifte deden. Volgens W. was het de schuld van Hendrickx en Bodelier dat haar sociale netwerk kapot was gemaakt. Maar Hendrickx zei in een reactie dat ze nooit contact met W. heeft gehad.

Vanaf december 2020 begon een eindeloze stroom bedreigingen en beledigingen aan het adres van Bodelier en Hendrickx. W. kreeg voor de rechter een voorwaardelijke straf. Gaat ze in de fout, dan moet ze een week de cel in.

Tot slot werd het gemeentehuis van Gilze en Rijen in 2019 enkele weken bewaakt tijdens openingstijden. De gemeente kreeg brieven met daarin intimiderende en dreigende uitspraken. Die waren mogelijk afkomstig van een wapenhandelaar die vast had gezeten voor het bedreigen van de voormalige burgemeester Jan Boelhouwer.