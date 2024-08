Explosieve stijging blauwtonggevallen: Toename van 50 procent in een week

Het aantal locaties in Brabant waar het blauwtongvirus is vastgesteld is met 50 procent gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op 750 locaties werd het virus ontdekt. Een week geleden waren dat nog 501 locaties.

In een week tijd heeft het blauwtongvirus snel om zich heen gegrepen. In Moerdijk steeg het aantal besmette locaties van 3 naar 10. In Breda ging het aantal van 4 naar 14 besmette locaties in één week tijd. In gemeente Land van Cuijk zijn de meeste besmette locaties. Het virus is daar op 70 locaties vastgesteld. Een week geleden ging het nog om 57 plekken. Ook in Meierijstad nam het aantal besmette locaties toe. Het aantal besmette locaties groeide daar van 33 naar 46. In Hilvarenbeek kwamen er tien besmette locaties bij. In Oirschot 13 locaties en in Altena nam het aantal zelfs met 14 plekken toe.

Wachten op privacy instellingen...

Er zijn al langer zorgen over het toenemende aantal besmettingen. Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren. Het veroorzaakt een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Vaccins minder effectief

In het voorjaar werden veel dieren gevaccineerd. Een inenting betekent echter niet dat dieren immuun zijn voor het virus. Toch doen de vaccins het minder goed dan aanvankelijk werd gehoopt. Dat komt met name omdat de huidige variant van het virus erg agressief is. Het virus wordt overgedragen door de knut, een kleine mug. Vooral schapen worden erg ziek van blauwtong en kunnen eraan sterven. Geiten en runderen worden vaak minder ziek. Om de uitbraak van het virus te monitoren, is er een meldplicht voor veehouders en dierenartsen. Als een dier klinische symptomen van de ziekte heeft of als er een positieve PCR-test is, moeten zij dit melden. Landelijke stijging

Landelijk grijpt het virus ook flink om zich heen. In bijna alle gemeenten is inmiddels minstens één blauwtongbesmetting gemeld. In Flevoland, Friesland, Noord-Holland, Groningen en Zuid-Holland verdubbelde het aantal besmette locaties in een week tijd. In provincie Gelderland zijn de meeste besmettingen (1217) vastgesteld. In Zeeland was er in één week tijd een verdrievoudiging van het aantal besmette locaties.