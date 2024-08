Broodfokker gaat door met illegale hondenhandel: vijf maanden cel geëist

Als het aan justitie ligt gaat een van Nederlands meest beruchte broodfokkers, Kevin T., voor nog eens vijf maanden de cel in. De 38-jarige man, die vooral in Deurne actief is geweest, was door de rechtbank van Zwolle al veroordeeld tot negen maanden cel vanwege ernstige dierenmishandeling.

T. was op vrije voeten in afwachting van het hoger beroep dat hij tegen de uitspraak van de Zwolse rechter had aangetekend. Hij werd in april opnieuw aangehouden omdat hij zich niet aan één van de voorwaarden had gehouden die de rechtbank hem had opgelegd. Hij had zijn hondenhandel voortgezet.

T. was vorig jaar illegaal puppy’s en iets oudere honden blijven houden, fokken en verkopen. “Als politie, justitie en House of Animals dit niet hadden onderzocht, dan was hij er nog jaren mee doorgegaan”, was de stellige overtuiging van de officier. Een gedeeltelijke bekentenis van T. en zijn belofte dat hij ‘er niet meer mee gaat beginnen’ nam ze met een korreltje zout.

De instanties kwamen in actie nadat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) had geconstateerd dat de man zijn activiteiten had verplaatst naar het Zuid-Limburgse Heerlen. Toen het hem daar te heet onder de voeten werd, week T. uit naar België. Daar rekende hij buiten de speurneuzen van House of Animals, die wel vaker misstanden in het dierenwelzijn aan de kaak stelt.