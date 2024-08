KNVB zet straf om: NAC-fans kunnen naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord

Supporters van NAC Breda kunnen 22 september wel naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip. De KNVB heeft de straf van een tweede uitwedstrijd zonder publiek voor de Brabantse club omgezet naar de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, op 31 augustus. NAC had de straf gekregen wegens vuurwerk tijdens en na de promotie wedstrijd tegen Excelsior.

"De club koos er bewust voor niet tegen de straf in beroep te gaan. NAC zou in dat geval onnodige kosten maken voor een verloren zaak. NAC kon in het verweer onvoldoende aannemelijk maken dat er alles aan is gedaan om het voorval te voorkomen of daders te identificeren."

Algemeen directeur Remco Oversier doet een nadrukkelijk beroep op de supporters. "Als club krijgen wij te veel boetes en straffen." Alleen het afgelopen seizoen kreeg NAC voor 60.000 euro aan boetes opgelegd.

"We moeten samen met de supporters via de clubraad tot een oplossing komen, want een kleine groep dupeert op deze manier een grote groep supporters. Alleen samen kunnen we werken aan goede oplossingen. Wij hebben iedereen hard nodig in de strijd om handhaving. De wedstrijd afgelopen zondag tegen Ajax is daar het ultieme voorbeeld van en onderschrijft dat we samen het onmogelijke mogelijk kunnen maken", zegt Oversier.

De supporters die al een kaartje hebben gekocht voor de uitwedstrijd in Heerenveen, krijgen het geld van de tickets uiterlijk aan het einde van deze week terug op hun rekening.

