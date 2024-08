Motorrijder rijdt huis binnen met pistool in de hand: werkstraf

’s Nachts wakker schrikken van iemand die met een motor je huis binnenrijdt en die ook nog een pistool in zijn hand heeft. Het lijkt het scenario van een spannende thriller. Daniëlle en Leo Kraus uit Helmond maakten het in mei, met hun zoontje, in het echt mee. De stadgenoot (30) die hun nachtrust zo bruut verstoorde, stond woensdag voor de politierechter in Den Bosch. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur.

Ook werd hem een gevangenisstraf van veertig dagen opgelegd, waarvan 32 voorwaardelijk. Omdat de man acht dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij die niet meer uit te zitten.

Het was rond vijf uur die donderdagochtend in mei toen de bewoners van een huis aan de Van den Dungenstraat in Helmond wakker schrokken. “Hij reed hier letterlijk met het pistool in zijn hand naar binnen, maar zei wel meteen sorry, sorry, sorry", vertelde bewoonster Daniëlle later die morgen.

LEES OOK: Daniëlle vindt motorrijder in haar hal: 'Hij had een pistool in zijn hand'

De man, van Roemeense afkomst, had eerder die nacht thuis zijn motor gepakt. Met wat glazen alcohol achter de kiezen. Hij was heel erg boos op een man die hem en een vriend van hem had bedreigd en wilde een signaal afgeven. Eerst sloeg hij met een veiligheidshamer de ruiten in van diens auto. Daarna schoot hij met een alarmpistool drie keer in de lucht, als een soort van waarschuwing. “Opdat hij me verder met rust zou laten.”