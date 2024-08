Geen carnaval voor scholieren en leraren als het aan Den Haag ligt

Het lijkt er weer eens op dat ze in Den Haag vergeten zijn dat er in Brabant carnaval gevierd wordt. Officieel is de voorjaarsvakantie volgend jaar voor de regio Zuid van 22 februari tot en met 2 maart. Carnaval is op 2, 3 en 4 maart. Edwin Broems, secretaris van de Brabantse Carnaval Federatie noemt de situatie 'bijzonder'. Scholen hebben wel de mogelijkheid om de vakanties aan te passen.

Dit jaar werd in de aanloop naar carnaval de doorstroomtoets voor groep 8 van de basisscholen gepland door de overheid in Den Haag. Daar kwam veel weerstand tegen. Nu is dus voor 2025 de voorjaarsvakantie gepland voordat carnaval begint. De keuze van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt Edwin Broems, secretaris van de Brabantse Carnaval Federatie, 'bijzonder', zegt hij: "We proberen in Den Haag aandacht te vragen voor dit probleem. Carnaval is een stukje cultuur en dat moet worden behouden." Hoeveel schot er in de zaak zit, wil de secretaris niet zeggen. "We zijn er mee bezig en gaan er het beste van maken." Volgens de overheid hebben scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zich te houden aan de vastgestelde vakanties. Het gaat dan om de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie. De voorjaarsvakantie ook bekend als de carnavalsvakantie heeft adviesdata. Onderwijsinstellingen mogen hiervan afwijken, op de voorwaarde dat er goedkeuring is vanuit een speciale raad. Voor middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gelden er geen verplichte data voor de vakanties.