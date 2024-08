112-nieuws: rook door brand in Belgische kippenstal • auto in de sloot

03.15

Een auto is afgelopen nacht door onbekende oorzaak van de Geldropseweg in Eindhoven geraakt. De auto reed van Geldrop naar Eindhoven toen de bestuurder ter hoogte van de DAF-fabriek de macht over het stuur verloor. De twee inzittenden van de auto raakten daarbij zwaargewond.

Toen de auto van de weg raakte, werd eerst een lichtmast omver gereden. Vervolgens verloor de auto een wiel en ramde het hekwerk van de DAF-fabriek. De auto sloeg daarna over de kop. Bumpers en de achterklep kwamen op het terrein van de DAF terecht. De botsing zorgde voor een flinke ravage. Er vloog zelfs een kinderwagen uit de auto.

Bij het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie. De slachtoffers zijn met de ambulance naar een traumacentrum in Tilburg gebracht. De politie doet verder onderzoek. De auto is door de politie in beslag genomen. Of de bestuurder onder invloed was, kon de politie nog niet zeggen.