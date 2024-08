Unieke zaak: man filmt vriend terwijl hij verdrinkt

Een man van 55 uit Den Bosch staat maandag terecht omdat hij zijn vriend filmde terwijl hij aan het verdrinken was in een zwemplas in Rosmalen. De Bosschenaar wordt verdacht van iemand niet helpen in een hulpeloze toestand. Volgens oud-advocaat Pieter van der Kruijs is dit een vrij unieke zaak. "Meestal gaat het over baby's en kinderen die afhankelijk zijn en niet geholpen worden en overlijden."

Iedereen is verplicht iemand te helpen die in levensgevaar verkeert. Als je de enige getuige bent van een levensbedreigende situatie en je doet niets, dan ben je strafbaar. Je kunt in dat geval maximaal een straf van 3 maanden krijgen of een geldboete van maximaal 4100 euro.

"Ik heb in mijn carrière van 43 jaar nooit meegemaakt dat een volwassene een andere volwassene in de steek laat wanneer hij als enige kan helpen", vertelt oud-advocaat Van der Kruijs uit Den Bosch. "Wat ik wel heb meegemaakt is dat ouders met een baby overgooiden. Het kindje overleefde dit niet. De ouders bleken zwakbegaafd."

Wat hierin beslissend is voor de rechter is de vraag hoe bewust de omstander is van de gevaarlijke situatie. "In het geval van de vriend die zijn verdrinkende maat filmde, kun je je afvragen in hoeverre de ernst van de situatie duidelijk was. Mogelijk dat de filmer dacht dat de ander kon zwemmen en dat hij een grap uithaalde", zegt Van der Kruijs.

Bewust van het gevaar

De Bossche advocaat denkt dat het niet mee zal vallen om aan te tonen de filmer bewust was van de ernst van de situatie. "Beiden mannen hadden gedronken wat het inschattingsvermogen kan aantasten en ik neem aan dat de filmer zijn drinkmaat niet wilde verliezen."

Toch komt even later Van der Kruijs terug op zijn snelle oordeel dat bewustzijn van de gevaarlijke situatie lastig te bewijzen is. "Ik vond net een enigszins vergelijkbare zaak die speelde in Blaricum dit jaar. Een man werd veroordeeld tot 3 maanden cel voor het niet helpen van zijn partner. Ook zij waren onder invloed."

Geen excuus

In Blaricum hadden beiden drugs gebruikt. "De een vond de ander ineens bewusteloos onder aan de trap. Hij legde haar in stabiele zijligging in de woonkamer en ging weer slapen", vertelt de Bossche oud-advocaat. "Toen hij wakker werd was ze dood. Hij werd vrijgesproken van moord maar veroordeeld voor nalatigheid in het bieden van hulp door hulpdiensten in te schakelen. Dat hij onder invloed was vond de rechter geen excuus."

De man die de verdrinking in Rosmalen filmde staat maandag voor de politierechter en dan komt normaal gesproken ook gelijk de uitspraak in deze zaak.