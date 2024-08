Mensen thuis beroofd van hun iPhone: celstraffen voor jong stel

Een jong stel uit Gemert (nu 25 en 27) moet de cel in voor in totaal vier overvallen en een poging tot overval. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Het stel zat zo ernstig in de financiële problemen dat de twee vorig jaar geen andere uitweg zagen dan met overvallen geld te verdienen. Een minderjarig meisje, dat ook een keer meeging met een overval, kreeg drie maanden jeugddetentie en een taakstraf van honderd uur.

Lieke en Kevin hadden al jaren een relatie, maar al het geld dat de twee kregen van de studiefinanciering of op een andere manier verdienden, ging op aan de gok- of drugsverslaving van Kevin. De twee woonden allebei nog thuis, maar deelden verder alles. “Mijn geld was zijn geld en zijn schuld was ook mijn schuld”, legde Lieke hun onvoorwaardelijke liefde eerder voor de rechtbank uit om aan te geven hoe ook zij mee ten onder ging in de financiële malaise.

Beiden studeerden nog: zij verpleegkunde en hij bedrijfskunde. Maar de schulden hoopten zich op en toen er ook incasso’s kwamen van bijvoorbeeld de zorgverzekering, werd de nood te hoog. Het duo moest snel aan geld zien te komen.

Tegen de rechters vertelden de geliefden dat ze niemand om hulp vroegen, maar samen een heel grote stap zetten en besloten mensen thuis te gaan beroven. Met een vuurwapen dat Kevin had.

Advertenties op Markplaats

De werkwijze was steeds dezelfde: Kevin reageerde onder een schuilnaam op een advertentie op Marktplaats. Steeds ging het om een iPhone en eenmaal bij de mensen thuis, zei hij dat hij die gratis meenam, terwijl hij zijn vuurwapen trok.

Dat gebeurde vorig jaar zomer twee keer in Uden, een keer in Maarheeze en een keer in Best. In het Limburgse Horst ging het mis toen de adverteerder zag dat Kevin die keer een nepwapen bij zich had. Na een worsteling ging Kevin er maar snel vandoor zonder buit.

Lieke ging mee bij overvallen in Uden en Best en één keer was er een toen 15-jarig meisje bij dat Kevin ook leuk vond. Twee keer ging Kevin alleen op pad, omdat Lieke er toch niet goed mee om kon gaan. Extra wrang was dat het geld dat met de gestolen iPhones werd verdiend vaak dezelfde avond alweer werd vergokt door Kevin.

Verhalen slachtoffers

Alle verhalen van de negen slachtoffers hebben een rode draad: een onveilig gevoel in je eigen huis, slaapproblemen, angst en woede. En vooral veel onbegrip over het handelen van twee jonge mensen die hun financiële problemen zo dachten op te kunnen lossen, zonder na te denken welke schade ze anderen daarmee toebrachten.

Maar dat besef is er nu wel, hielden de twee de rechters voor. Eenmaal in de cel en in het geval van Kevin ook nog eens zonder drugs snapten ze wel dat ze helemaal verkeerd bezig waren. “We zaten in een waas”, legde Lieke uit. “En pas later snap je wat je gedaan hebt.”

Oordeel rechter

Tegen Kevin werd twee weken geleden acht jaar cel geëist, maar de rechtbank was een stuk milder. Kevin krijgt vier jaar cel, waarvan 16 maanden voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat het hier juridisch gezien niet om woningovervallen gaat, maar dat de misdrijven in de categorie straatovervallen vallen. Ook kan maar in één geval worden bewezen dat Kevin een echt vuurwapen bij zich had. Naast de celstraf moet Kevin ook behandeld worden voor zijn drugsverslaving en moet hij begeleid worden om een terugval te voorkomen.

Ook Lieke kreeg een lagere straf dan de dertig maanden cel, waarvan vijftien voorwaardelijk die werd geëist. Zij werd veroordeeld tot 360 dagen cel, waarvan 188 dagen voorwaardelijk, wat betekent dat ze haar straf al in voorarrest heeft uitgezeten en dat ze dus niet meer terug de cel in hoeft. Ze kreeg nog wel een taakstraf van 200 uur.

De twee gaven tijdens de zitting aan dat ze elkaar wel willen blijven zien. De officier van justitie noemde het onverstandig, maar eiste geen contactverbod. “Als twee volwassenen dat willen, moeten ze dat zelf weten.”

