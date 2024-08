Slechte druivenoogst zorgt voor minder Brabantse wijn: ‘Veel te weinig'

Ruim 1,7 miljoen wijnflessen werden vorig jaar geproduceerd in Nederland. Wie nu een glaasje wil inschenken, heeft minder geluk. Het natte en broeierige weer werpt namelijk geen vruchten af op de wijngaarden. Ook in Brabant is de oogst beroerd. “Zo slecht heb ik het nog nooit meegemaakt.”

“Het is niet best met de opbrengst.” Gilbert Sweep, die al sinds 2002 druiven teelt op wijngaard De Santspuy in Etten-Leur, schenkt klare wijn. “Zo slecht heb ik het nog nooit meegemaakt. Het is veel te weinig.”

“Als we een derde van vorig jaar hebben, mogen we al in onze handjes klappen.”

De wijnboer uit Etten-Leur heeft verschillende druivensoorten in zijn wijngaard groeien. “Vorig jaar hadden we een opbrengst van 7,5 ton. Als we nu tot een derde daarvan komen, mogen we al in onze handjes klappen.” Half oktober wordt er bij Domaine de Brabantse Wal geoogst. De wijngaard in Ossendrecht verbouwt drie druivensoorten. “Aan de eerste hangt bijna niks, aan de tweede ongeveer 20 procent en aan de andere 80 tot 90 procent. De opbrengst zal zeker de helft minder zijn”, verwacht wijnboer Paul Bosse. LEES OOK: Stortbuien zorgen voor water bij de wijn: 'Maar toch heel tevreden' Het natte voorjaar is nadelig geweest voor de wijnboeren. Daardoor zijn de druivenplanten laat gaan bloeien. Daarnaast is vocht ideaal voor schimmels als meeldauw, dat tijdens broeierig weer actief wordt. “De druiven kwijnen weg door deze schimmel”, aldus wijnboer Sweep uit Etten-Leur. Op wijngaard Dassemus in Chaam groeien zestien druivensoorten, waarvan de meesten resistent zijn tegen schimmels. “Sommigen druivensoorten doen het goed, anderen slecht”, vertelt wijnboer Ron Langeveld. Ook bij hem zorgde de zware regenval er voor dat er na de bloeiperiode minder druiven zijn verschenen. Al bleek één van zijn soorten juist wél goed te gaan op het vele hemelwater. “We hebben zelfs trossen moeten wegplukken, omdat er te veel aanhingen. Extra zuur!”

Ron Langeveld van wijngaard Dassemus (archieffoto: Erik Peeters).

Vooral klassieke druivensoorten, zoals pinot noir en chardonnay, zijn erg gevoelig voor schimmels. “Dat is een uitdaging, want die moet je continu bestrijden.” De wijnboer uit Chaam weet te vertellen dat de zusters van het Sint-Catharinadal in Oosterhout, die niet bereid waren om een reactie te geven over hun druivenoogst, enkel klassieke druivensoorten verbouwen op hun wijngaard. “Ik denk dat hun opbrengst dit jaar heel weinig zal zijn.” De druivensoort is dus enorm belangrijk voor de uiteindelijke opbrengst van een wijngaard, vervolgt Langeveld. “Als ik alleen cabernet cantor (een druivensoort die resistent is tegen meeldauw en goed tegen vorst kan, red.) had gehad, dan had ik een uitstekend jaar gehad. Vorig jaar hadden we een superoogst. Ik verwacht nu de helft.”

“Het weer is het risico van het vak.”

“Bij mij is het niet zo dramatisch als wat ik van collega’s hoor”, vertelt Rudy Schellekens van wijngaard De Linie in Made. Door het slechte voorjaar en misbloei, waarbij te weinig bloesem wordt bevrucht, lijdt hij wel wat schade. “Maar het hangt er nog goed bij. Ik verwacht dat mijn opbrengst maar 20 procent lager zal zijn dan vorig jaar.” Het is nog maar een schatting, want de opbrengst is afhankelijk van wat het weer de komende weken gaat doen. De komende zonnige dagen zijn gunstig voor de wijnboeren, omdat de druiven dan suikers aanmaken en het zuur afbouwen. “Als het tot aan september droog blijft, ben ik gelukkig. Maar het weer is het risico van het vak.”

“Ik ben zwaar teleurgesteld in de hoeveelheid, maar de wijn kan gruwelijk mooi worden.”

Een verminderde druivenoogst hoeft overigens niet nadelig te zijn voor de wijndrinker. Wijnboer Sweep uit Etten-Leur ziet er ook een voordeel in. “Als er weinig druiven aan de trossen hangen, wordt het suikergehalte hoger. Dat heeft invloed op het aroma”, legt hij uit. “We krijgen hogere en diepere smaken in de wijn.” Ondanks dat Sweep zwaar teleurgesteld is in de hoeveelheid druiven die hij waarschijnlijk kan gaan oogsten, is hij dus niet bang dat de kwaliteit van zijn wijn minder zal zijn. “Die kan gruwelijk mooi worden.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Wijnboeren denken aan topjaar, maar zijn bang voor wespenplaag