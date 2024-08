Drugsafval van crystal meth op akkers gevonden, boeren verdacht

Op drie akkers rond Baarle-Nassau is dit voorjaar drugsafval gevonden. Het giftige afval was vermengd met mest. De politie heeft gesproken met drie verdachten. Volgens betrouwbare bronnen zijn dat alle drie boeren. Er zou geen direct gevaar zijn, maar deskundigen houden hun akkers wel in de gaten, net als de gewassen die erop zijn geplant. Deskundigen waarschuwen al langer dat niemand weet hoe vaak deze 'onzichtbare' drugsafvallozingen voorkomen.

Het politieonderzoek kwam op 21 mei al in het nieuws. Twintig akkers rond Baarle-Nassau werden die dag 'bemonsterd'. Toen was al duidelijk dat de politie drugsafval op het spoor was. Maar onderzoek moest uitwijzen hoe groot het was.

Intussen heeft laboratoriumonderzoek deze zomer duidelijk gemaakt dat er op drie van de twintig akkers sporen zijn gevonden van stoffen die te maken hebben met de productie van crystal meth. Details heeft de politie niet gegeven, maar bij andere afvalvondsten rond 'meth' ging het dan om allerlei giftige stoffen zoals aceton, tolueen en zoutzuur.

Anonieme tip

De zaak kwam in maart al bij de politie in beeld. Bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) kwam een serieuze en gedetailleerde tip binnen dat iemand uit Baarle-Nassau drugsafval vermengde met mest en die had geïnjecteerd in akkerland.

Er volgde rechercheonderzoek. Dat leidde er op 21 mei toe dat er teams op pad gingen van politie, specialisten van het NFI ((Nederlands Forensisch Instituut), milieudeskundigen van de Omgevingsdienst en mensen van de opsporingsdienst van 'voedselwaakhond' NVWA. Ze vulden emmertjes met zand en namen die mee voor onderzoek in een laboratorium. Zo liepen ze ook door een veld met uien.

De teams werden die dag gezien in de Hoogeindsestraat, Ginder, Tommel, Ghil, en de Strontbaan. Daar vonden ze niks. Maar het was wel raak op Gorpeind, Zondereigensebaan en Klein Bedaf, volgens betrouwbare bronnen.

Boeren

Het spoor leidde naar drie verdachten. Dat zijn de eigenaren en gebruikers van die akkers. Boeren uit Baarle-Nassau van 48, 49 en 72 jaar oud. De politie heeft inmiddels met ze gesproken en beschouwt ze als verdachten. Maar of ze ook worden gezien als veroorzakers van het mengen van de mest en de lozing is onduidelijk.

De gemeente Baarle-Nassau heeft ook contact met ze en 'haar bestuurlijke instrumentarium' ingesteld. Details zijn niet bekendgemaakt. Maar het ligt voor de hand dat de boeren bodemonderzoek moeten laten doen en als het vervuild is hun eigen grond moeten laten schoonmaken.

Het gaat om percelen met uien. Momenteel zou er geen gevaar zijn. "De NVWA en haar opsporingsdienst zijn bij het onderzoek aangesloten om te onderzoeken en monitoren of de voedselveiligheid in gevaar komt. Daar is tot op heden nog geen sprake van", meldt de politie.

Waar blijft het drugsafval?

Het aantal zichtbare dumpingen van drugsafval in de bekende tonnen en vaten neemt af. Soms is er een stijging zichtbaar, zoals vorig jaar in West-Brabant. En begin dit jaar was er een piek in Oost-Brabant, maar dit jaar zijn er minder dumpingen dan pakweg tien jaar geleden.

Dat is opvallend, omdat de politie ziet dat er juist wel meer drugs worden gemaakt. Dat kan betekenen dat criminelen hun afval anders lozen dan vroeger. Er zijn wel wat aanwijzingen. Zo was er de enorme drugsput bij Halsteren.

Ook het dumpen via het uitrijden van mest zou vaker kunnen voorkomen. Er zijn maar een paar incidenten bekend waarbij drugsafval door de mest zat. Dat zijn incidenten van de afgelopen tien jaar. Eentje speelde in Someren en de ander in Riel.

Het onderzoek rond Baarle-Nassau is uniek. Er zijn nauwelijks voorbeelden van in ons land dat specialisten akkers bemonsteren op drugsafval. Omdat er nauwelijks onderzoek is, weet niemand hoe groot het probleem eigenlijk is.

Politie onderzoekt of er mest met drugsafval is gedumpt