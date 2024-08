Dit echtpaar maakt trouwfoto's in Efteling: 'Heeft een plekje in ons hart'

Ook al komt ze uit Friesland, sinds ze een klein meisje is, is Gelien groot fan van de Efteling. Door haar toedoen is haar kersverse echtgenoot Tjeerd dat ook geworden. Dus vonden ze trouwfoto’s in het attractiepark heel logisch. “Onze eerste dates waren in de Efteling, dus daarom besloten we ook onze trouwfoto’s daar te laten maken.”

Tjeerd kent Gelien nu zo’n twee jaar ‘via de vriendengroep van mijn zus’ en een bezoekje aan de Efteling behoort tot het vaste repertoire van het net getrouwde stel. “Wij gaan zo’n elf keer per jaar. De Efteling heeft een plekje in ons hart en past bij ons”, zegt de 20-jarige Gelien. Het koppel komt uit Kootstertille, een dorpje in Friesland met zo'n 2400 inwoners.

De eerste dates met Tjeerd (23) waren in de Efteling. “Hij was er nog nooit geweest. Tjeerd vond het meteen leuk en na een tijdje zei hij: ’ik denk dat ik ook maar een abonnement moet nemen’”, lacht Gelien.

De fotoshoot vond drie dagen na het huwelijk in Achtkarspelen plaats. Speciaal voor de foto's in de Efteling kocht Gelien Reiding zelfs een nieuwe trouwjurk. “Ik ben getrouwd in de jurk van mijn moeder en die is nogal zwaar. En aangezien we veel in de Efteling moesten lopen, was die jurk niet zo praktisch.”

Efteling populaire plek voor trouwfoto's

Volgens Suzanne van de Wiel, de fotograaf die het bruidspaar eind juli vastlegde, komt het heel vaak voor dat er in de Efteling trouwreportages worden gemaakt. “Eigenlijk iedere week. Wij doen er zeker zo’n twee tot drie per jaar”, zegt de fotografe.

Bij de Efteling kan niet getrouwd worden, maar trouwreportages maken is toegestaan: alleen op doordeweekse dagen, met vier personen en maximaal twee uur. Het kost het net getrouwde stel verder niets.

Fotograaf Van de Wiel: “Voor sommige mensen is de Efteling echt een rode draad in hun leven. Ook voor Gelien en Tjeerd. Voor haar was de trollenkoning heel speciaal en daar hebben we dan ook als eerste foto’s gemaakt.”

Gelien en Tjeerd zijn erg tevreden met het eindresultaat. Met name over de foto in de Baron. Ook al moest Gelien daarvoor de hoepel uit haar jurk halen, anders paste ze niet in het stoeltje. “Dat is echt een heel bijzondere foto geworden.”