Eindhoven Airport plat door storing: Defensie bezig met grondig onderzoek

Het ministerie van Defensie neemt ook deskundigen van buiten in de arm om de grote ICT-storing van woensdag te onderzoeken. Het wordt ‘een brede evaluatie’ en het departement zal ‘ook externe partijen’ hierbij betrekken. Dit zegt minister Ruben Brekelmans van Defensie. Door de storing was er onder meer vrijwel de gehele dag geen vliegverkeer van en naar Eindhoven mogelijk.

De urenlange storing ontstond in een cruciaal computernetwerk van Defensie dat onverwoestbaar zou zijn. Tot een uur of vijf 's middags lag het vliegveld in Eindhoven plat, wat tot het annuleren of verplaatsen van vluchten leidde. Ook werden meerdere overheidsdiensten, waaronder ook een aantal gemeenten in Brabant, getroffen.

Minister Brekelmans laat onderzoeken ‘wat er precies is gebeurd, hoe we daarop hebben gereageerd en hoe de communicatie daaromheen was'. De bewindsman zei dit na een vergadering met EU-collega's in Brussel. Hoe lang het onderzoek gaat duren, kan de VVD’er nog niet zeggen. Over de reikwijdte en de uitvoerders is nog niet besloten, ‘dus dat is nog iets te vroeg.’

Ook heeft het departement volgens Brekelmans nog geen lessen kunnen trekken of maatregelen op stapel staan. "We zijn vooral bezig geweest om zo snel mogelijk alles weer werkzaam te krijgen." Op een ‘paar kleine na-ijleffecten’ na is dat volgens hem inmiddels gelukt.

Over de communicatie is hij tevreden. "Voor mensen die op een vliegveld staan te wachten of die niet kunnen inloggen op hun werk, is ieder uur dat ze geen duidelijkheid krijgen heel vervelend. Maar wij kunnen pas naar buiten communiceren wat er precies aan de hand is als we dat zelf echt zeker weten", aldus Brekelmans. Veel reizigers die op Eindhoven Airport waren gestrand, klaagden over het gebrek aan informatie.

"Als je niet honderd procent zeker weet wat er aan de hand is, dan kan het ook weer heel veel onduidelijkheid bieden." Dat Defensie vervolgens vooral via X leek te communiceren, vindt Brekelmans eigenlijk logisch. Dat was bedoeld om een brug te slaan naar journalisten: "X is een medium waar veel media op kijken."

