Stank te erg: bewoners van appartementen moeten elders overnachten

De negen bewoners van een appartementencomplex aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch, dat vrijdagmiddag is ontruimd, moeten een en mogelijk twee nachten elders verblijven. Dat komt door de stankoverlast die ontstond bij het vochtvrij maken van de kelder onder het gebouw. Tot op dertig meter van het pand hing uren later nog een penetrante lucht. Bij de werkzaamheden kwam ook een schadelijke stof vrij, maar die veroorzaakt geen problemen meer.

De klus in de kelder was nodig, omdat er door de vele regenval in het voorjaar sprake was van optrekkend vocht. De Vereniging van Eigenaren van het complex wil hieraan een eind maken en daarom liet ze een coatinglaag op de muren en op de vloeren aanbrengen om die waterdicht te maken.

Carnavalswinkel ’t Oetelhuuske, die boven de kelder is gevestigd, heeft er ook last van. Die zaak gaat dit weekend niet meer open. Een fietsenwinkel die ernaast staat, hoeft niet op slot, maar mag geen gebruikmaken van de kelder.

Acht gedupeerden kunnen terecht bij familie of vrienden. Eén van hen kan, dank zij tussenkomst van de gemeente Den Bosch, in een hotel overnachten. Na overleg met de getroffenen heeft de brandweer wat spullen uit hun appartementen gehaald, die ze de komende dag(en) nodig hebben. Een aantal van hen was overigens op vakantie toen de moeilijkheden ontstonden.

Eén van de bewoners van de appartementen is Wietske. "Ik rook vanochtend al een vreemde geur en vroeg me af waar die vandaan kwam. Ik dacht meteen aan de kelder, waar ze vandaag aan het werk zijn”, vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. Ook drie medewerkers van de fietsenzaak schuin boven de kelder klaagden over de stank. Eén van hen werd er misselijk van.

Wel meldden zich mensen die over stank klaagden. Die zijn inmiddels opgeknapt. Maar we nemen alle klachten serieus en daarom hebben we metingen verricht. Die hebben uiteindelijk geleid tot de maatregelen die genomen moesten worden.”

Vervolgens is het volgens Thomas Graansma van de brandweer misgegaan. “Er is een zodanige dosis van een uitharder gebruikt dat hierdoor een bepaalde stof is vrijgekomen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar bij een bepaalde hoeveelheid kan een schadelijke tot giftige concentratie vrijkomen. Maar die heeft niet tot acuut gevaar geleid.

De ontruiming is volgens de woordvoerder van de brandweer rustig verlopen. In het complex is ook een dependance gevestigd van het Luzac ’s-Hertogenbosch. Geluk bij een ongeluk, zo erkende Graansma, was dat juist deze vrijdag geen enkele leerling in een van de klasruimten was: “Dat scheelde een slok op de borrel, anders hadden we ook al die lokalen moeten ontruimen.”

Volgens Graansma zal de stank nog wel enige dagen aanhouden. Hij kondigde ook aan dat ook volgende week nog werkzaamheden nodig zijn in de kelder. Die zullen echter pas kunnen beginnen wanneer alles is uitgehard en geventileerd. De brandweer wil zeker weten dat er geen risico meer is op nieuwe stankoverlast of het vrijkomen van schadelijke stoffen.

De brandweer nam geen halve maatregelen na de stankoverlast: