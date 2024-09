Spannende tijd voor buurt: gaat Tom de Wal zich vestigen in hun dorpje?

Het is erop of eronder voor gebedsgenezer Tom de Wal uit Werkendam. De gemeente Altena gaat zich eindelijk buigen over zijn plannen voor de bouw van een groot religieus centrum in het dorpje Dussen. Ondertussen zitten de buurtbewoners niet stil. "We zijn aan het brainstormen wat we nog meer kunnen doen om dit tegen te houden."

Nu is het nog rustig aan de Oude Kerkstraat in Dussen, maar als het aan Tom de Wal ligt, komt daar verandering in. De Wal wil een groot evenementencentrum bouwen. Daar wil hij met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan houden. Tijdens zo'n dienst zou je genezen kunnen worden van ziektes of bevrijd van demonen.

In het nieuwe gebouw zou plek komen voor zo'n 1775 gasten. Aan de overkant van de straat komt een grote parkeerplaats. Voor de parkeerplaats heeft de huidige locatie, waar voorheen een partycentrum zat, al een vergunning voor vierhonderd auto's.

Voor de nieuwbouwlocatie heeft de Wal in december vorig jaar een vergunning aangevraagd. Begin juli liet de gemeente in een brief aan de gemeenteraad weten dat niet alle benodigde informatie was aangeleverd om de aanvraag te kunnen beoordelen. Daarvoor kreeg de Wal de tijd tot en met 31 augustus.

Nog vijf maanden

Die datum is nu dus verstreken en de Wal heeft de aanvullende stukken aangeleverd. Dat betekent dat de gemeente zich nu gaat buigen over de aanvraag. "Het is nu aan ons om dit te beoordelen. Binnen de wettelijke termijn moet er dan een besluit liggen, van die termijn zijn nu nog vijf maanden over", zo laat een woordvoerder weten.

De komende periode zullen verschillende inhoudelijke adviseurs zich gaan buigen over de aanvraag, denk aan adviseurs op het gebied van verkeer en archeologie.

Niet alle buurtbewoners zijn blij met de plannen. Ze maken zich vooral zorgen over geluids- en verkeersoverlast. In Dussen wonen zo'n 2500 mensen en in de straat is het nu rustig. Drie buurtgenoten hebben eerder al een inhoudelijke reactie ingediend bij de gemeente tegen het plan. Dit is geen officieel bezwaar, dat kan pas vlak voordat de gemeente de vergunning verleent of weigert. Dan krijgt iedereen de kans om een bezwaar te maken op het besluit van de gemeente. Daarna volgt dan het definitieve besluit.

Gemixte gevoelens

Helga Gardenier en haar man Rob Suykens wonen het dichtst bij de plek waar het nieuwe pand moet komen. Eerder begonnen ze al een petitie tegen de plannen van de Wal en hielden ze een enquête in het dorp. Helga: "We kunnen officieel nog geen bezwaar maken, maar we zitten niet stil. We zijn met een groepje aan het brainstormen wat we nog meer kunnen doen om dit tegen te houden. We willen niet dat het doodbloedt."

Helga heeft gemixte gevoelens. "Ik hoor nu voor het eerst dat het vanaf nu nog maar vijf maanden is voordat het besluit valt. Enerzijds denk ik: 'Oké, het is echt nog maar vijf maanden', anderzijds denk ik: 'Dit gaat er gewoon niet komen.'"

Toch is ze er niet honderd procent van overtuigd. "Dat zou ik wel willen zijn, ik zou het universum willen aanspreken zoals Tom God aanspreekt. Maar ik kan me werkelijk niet voorstellen dat de gemeente dit plan toestaat."