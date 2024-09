Beruchte hondenfokker vrijgesproken van ontucht met jong meisje

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans (68) uit Eersel is in hoger beroep vrijgesproken van ontucht met een meisje dat bij hem werkte. Het gerechtshof in Den Bosch sprak hem maandag vrij omdat er te weinig ondersteunend bewijs is voor het betasten en zoenen van het minderjarige meisje tussen 2017 en 2019. Eerder werd Paridaans door de rechtbank nog veroordeeld tot een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.

“Potverdomme, blijf uit mijn string, Jan!” Dat riep het slachtoffer al eens in een volle ruimte tegen Paridaans toen hij weer aan haar zat. En dat was bij de rechtbank een van de voorbeelden van hoe Paridaans in de hondenfokkerij te werk ging.

Hij werd er ook in hoger beroep weer van beschuldigd de hele dag over seks te praten en het jonge meisje te betasten en te zoenen. Behalve het meisje (nu 23 jaar) zelf, verklaarden ook verschillende getuigen dat Jan vaker aan het meisje zat en haar moeder trof haar aan bij Jan op schoot.

Maar, het gerechtshof ziet dat niet als voldoende ondersteunend bewijs. En dus kan het hof niets anders dan de hondenfokker vrijspreken.

Zwart uitbetalen

Paridaans vertelde bij de zitting van het hof dat er niets klopte van de lezing van het meisje. Zij was destijds zijn schoondochter en samen met zijn zoon zou ze later het bedrijf gaan overnemen. Hij haalde haar vaak op met de auto en was dik tevreden over hoe ze met de honden werkte.

Toen ze vroeg om zwart uitbetaald te worden, greep Jan Paridaans resoluut in, zo vertelde hij. “Dat gaat in mijn bedrijf niet.” Volgens hem kon zij daardoor niet meer in het bedrijf blijven werken.

En daarom zou zij volgens hem wraak hebben genomen en Karen Soeters van House of Animals hebben ingeschakeld om het bedrijf van Jan Paridaans en zijn toenmalige partner Stephanie samen met de NVWA ‘kapot te maken’.

Geen bedrijf, geen vriendin

Na jaren van controles werd de hondenfokkerij eerder dit jaar uiteindelijk gesloten door de NVWA. Alle honden werden in beslag genomen en Jan Paridaans mocht geen honden meer fokken.

“Door het gedoe met dit meisje heb ik niks meer. Vroeger verkocht ik 130 tot 140 pups per maand, maar na het gedoe met haar niks meer, nul”, zei Paridaans. “Geen bedrijf meer, geen vriendin meer. Alles is kapot.” Volgens Paridaans leeft hij tegenwoordig van een AOW’tje waar de overheid om onduidelijke reden ook nog geld op inhoudt.

De honden die onlangs bij hem thuis in het Belgische Retie in beslag werden genomen, mocht hij volgens hem hebben, omdat hij privé tot acht honden mag houden. Maar blijkbaar denken de instanties daar anders over.

