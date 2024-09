Leerlingen poepen liever niet op school: 'Ik hoef gewoon nooit'

Nergens wordt zo weinig gepoept als op school. Dat blijkt uit uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting. Bijna de helft van de scholieren van het basis- en middelbaaronderwijs poept niet op school. Als je het scholieren van het Pius-X-College in Bladel vraagt, lijkt helemaal niemand op school te poepen.

Praten over poepen met middelbare scholieren van het Pius X-College staat garant voor het nodige ongemak. Meisjes giebelen en komen niet meer uit hun woorden en jongens zeggen stoer; 'daar doe ik niet aan', om na een stilte toe te voegen 'op school'.

De Maag Lever Darm Stichting vroeg duizend jongeren tussen acht en zestien jaar naar hun toiletgebruik op school. De helft van deze jongeren zegt nooit, of bijna nooit op school te poepen. Ze vinden de wc's te vies of te gehorig waardoor ze bang zijn dat anderen het kunnen horen of ruiken.