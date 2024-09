Een tweede leven voor deze wagen van het Corso, gaat naar een herdenkplek

Het is een unieke gebeurtenis. Terwijl de andere corsowagens die afgelopen weekend nog door de straten van Zundert trokken worden gesloopt, mag de creatie Orangerie van buurtschap Poteind nog even door. De wagen vol kleurrijke bloemen in een metershoge goudkleurige serre krijgt een plekje in een nog te maken herdenkingsbos in Klein-Zundert. "Het is een hele grote eer", zegt voorzitter Ralf Warmoeskerken van buurtschap Poteind.

Het is na vandaag echt voorbij voor de makers van de bloemenprachten die tijdens het Corso Zundert te bewonderen waren. De corsowagens worden dinsdag namelijk, traditiegetrouw, afgebroken. Maar eentje blijft dus bespaard van de sloophamer. "Dat is uniek in de geschiedenis van het corso", zegt voorzitter van Poteind Ralf Warmoeskerken. "Voor ons is het een grote eer dat de wagen daar permanent behouden blijft. We halen dinsdag alleen de bloemen eraf en dan kan de stalen constructie nog jaren verder." LEES OOK: Daan ontwierp de Orangerie en is het liefst het hele jaar daarmee bezig Het idee om de constructie van de wagen een tweede leven te geven, ontstond in het weekend van het Corso. De omroeper van het Corso is ook betrokken bij de oprichting van het gedenkbos, zegt mede-initiatiefnemer Arjan Bakx uit Zundert. "We vonden allemaal: dit mag niet verdwijnen. Daarna volgden allerlei gesprekken en binnen dertig uur was het geregeld. Het wordt ons gul geschonken door buurtschap Poteind."

Voorzitter Ralf Warmoeskerken bij zijn wagen die behouden blijft. (Foto: Raymond Merkx)

Het bos waar de wagen komt te staan, moet een gedenkplek worden voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Dat kan een kind zijn, maar ook een vriend of andere naaste. Bakx is nu met een groep mensen bezig om de komst van het bos mogelijk te maken. De motivatie daarvoor vond hij in zijn eigen kring. Bakx verloor zijn broer die op 57-jarige leeftijd overleed aan een auto-immuunziekte. De plannen voor het bos moeten nog door de gemeente en de provincie worden goedgekeurd.

"Iedereen staat achter dit idee."