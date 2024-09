Theo stopt definitief met zoektocht naar vermoorde Meisje van Teteringen

Na vier jaar onderzoek stopt Theo Jongedijk definitief met zijn zoektocht naar de identiteit van het gemartelde en vermoorde Meisje van Teteringen. De website over de zoektocht gaat op 21 september definitief op zwart, omdat zelfs de hulp van Interpol niets heeft opgeleverd. Ook de laatste tip, een half jaar geleden, leidde tot niets.

In het bos bij Teteringen werd op eerste kerstdag 1990 het lichaam van een jonge vrouw of meisje gevonden. In al die jaren is nooit duidelijk geworden wie zij is. Wel was duidelijk dat ze om het leven is gebracht.

Het liet oud-journalist Theo Jongedijk nooit echt los en hij schreef er niet alleen twee boeken over, maar ging ook op onderzoek uit.

Daarbij zette hij vele middelen in en klopte gedreven op vele deuren. Er werd zelfs een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het had allemaal geen succes en een jaar geleden nam het geloof in een oplossing bij Theo al af. Nu, na ruim vier jaar, stopt hij er definitief mee.