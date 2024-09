Teun Toebes krijgt Gouden Kalf voor film over mensen met dementie

Teun Toebes uit Best krijgt een Gouden Kalf voor ‘Human Forever’. Dit is de documentaire die hij met Bastiaan Brand en Jonathan de Jong maakte over hoe mensen leven met dementie. De 25-jarige schrijver vindt het ‘ongelooflijk’ dat een film met zo’n onderwerp het publiek zo kan aanspreken. In ons land is ‘Human Forever’ door ongeveer 80.000 mensen in de bioscoop bezocht.

Teun is deze dagen in Nieuw-Zeeland. Tijdens een tournee door dit land brengt hij ook hier de film onder de aandacht. “Het was vannacht om halftwee plaatselijke tijd dat Jonathan op de deur van mijn kamer klopte”, vertelt de activist. “We hebben een Gouden Kalf gewonnen, riep Jonathan uit. Voor zo’n nieuws mogen ze me best wakker maken.” Teun kan het amper geloven dat ‘Human Forever’ zo in de smaak is gevallen en als eerste de Gouden Kalf van het Publiek Documentaire heeft gewonnen. Deze onderscheiding was nog niet eerder uitgereikt. De kalveren worden elk jaar tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht overhandigd. In de film reist Teun de wereld rond met Brand en De Jong. Samen onderzoeken ze hoe er in de wereld wordt omgegaan met dementie. Teun ontdekte dat dementerende ouderen in veel landen, anders dan in Nederland, niet meteen ‘sociaal dood’ worden verklaard. Er zijn volgens hem veel betere initiatieven waarvoor hij zich wil inzetten. Teun woonde drie jaar lang op een gesloten afdeling tussen ouderen met dementie.

Een 'still' uit 'Human Forever', geheel links Teun Toebes (foto: Nederlands Film Festival).

"Vier jaar geleden hadden wij nooit durven dromen dat een hoopvolle film over dementie zo massaal omarmd zou worden in de samenleving. Ik zie het niet alleen als een enorme eer, maar vooral als het bewijs dat hoop ons verbindt en dat vanuit hoop de wereld kan worden veranderd." "Dat precies is zo hard nodig", vertelt de voormalig Brabander van het Jaar, een jaarlijkse titel van Omroep Brabant. Toebes schreef ook 'VerpleegThuis', dat de basis vormde voor een achtdelige televisieserie. De Gouden Kalveren worden 27 september uitgereikt, op de slotavond van de 44e editie van het Nederlands Film Festival. Teun en zijn mede-documentairemakers wonnen eerder de 'Kristallen Film Award'. Dat was toen 10.000 bezoekers 'Human Forever' hadden bezocht. De film is/wordt in achttien landen uitgebracht. Wanneer zijn trip door Nieuw-Zeeland erop zit, bezoekt Teun Oostenrijk en Zwitserland om daar de boodschap van hoop over te brengen: "Iedereen is nodig."