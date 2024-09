Mats (11) rent en kruipt door de modder om zieke kinderen te helpen

De 11-jarige Mats den Ouden uit Stampersgat weet van geen ophouden. Meerdere keren ging hij al een sportieve uitdaging aan om Stichting Opkikker te helpen. Mats is zelf ernstig ziek geweest. Toen hij beter was, wilde hij niets liever dan andere zieke kinderen helpen. Mats heeft met zijn acties al duizenden euro's ingezameld. En zaterdag doet hij er nog een schepje bovenop, want dan doet Mats mee aan de Polderchallenge in Standdaarbuiten. Natuurlijk weer voor het goede doel.

Met zijn sportkleren en hardloopschoenen aan gaat Mats iedere woensdagavond trainen. Vijf kilometer rent hij in en rond het dorp. Want hij is aan het trainen voor de Polderchallenge, waar hij samen met zijn vader Ivo aan mee gaat doen. "De Polderchallenge is een parcours waarbij je stukken moet rennen, maar ook bijvoorbeeld door een sloot heen moet en over obstakels moet klimmen", legt Mats uit. Mats heeft flink getraind voor deze sportieve uitdaging. "Vorige week was er een hardloopwedstrijd in het dorp. Toen heb ik vijf kilometer gelopen. En twee weken geleden heb ik met mijn vader aan een bootcamp meegedaan." Bij de vraag hoe dat ging, begint Mats te lachen. "Het was afzien, vooral voor papa. En ik had wel spierpijn de volgende dag."

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."

Ook al heeft Mats nog nooit aan de Polderchallenge meegedaan, hij denk dat hij er wel klaar voor is. "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan", klinkt het zelfverzekerd. "En ik ga het zeker volhouden, want ik wil de stichting niet laten vallen." Mats heeft een bijzondere band met Stichting Opkikker, omdat hij zelf ernstig ziek is geweest. Vader Ivo legt uit: "Mats kreeg toen hij vier was de waterpokken. Maar dat sloeg over op zijn hersenvocht. Daardoor kreeg hij een hersenontsteking. Hij heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen en daarna nog in een revalidatiecentrum. Zitten, lopen, hij moest het allemaal opnieuw leren." De Opkikkerdag was in die tijd een lichtpuntje voor Mats. Hij mocht onder meer in een Ferrari rijden en met een helikopter meevliegen. Nadat hij beter was, besloot hij daarom ambassadeur van de stichting te worden. Ieder jaar organiseert Mats nu een activiteit om geld in te zamelen. "Zo kan ik andere zieke kinderen ook zo'n mooie dag bezorgen."

"Ik zal altijd blijven proberen iets nieuws te verzinnen."