Pool die bejaarde vrouw aanviel op fietspad wist niet wat hij deed

Een 34-jarige Poolse man die vorig jaar oktober in Zundert een oude vrouw van 81 van haar fiets duwde, waardoor zij in de sloot belandde, dacht dat hij achtervolgd werd. Hij had een psychose. De man filmde het voorval met zijn mobieltje. Het slachtoffer kan sinds de fatale val niet meer fietsen en zich alleen nog maar verplaatsen met een rollator.

De Poolse verdachte zat dinsdag in het beklaagdenbankje naast zijn vrouwelijke tolk die alles moest vertalen. Hij praatte rustig en zachtjes en gaf korte antwoorden. Voor de rechtbank bleef hij ontkennen dat hij de bejaarde vrouw een duw gaf.

In de rechtszaal werden de beelden die hij filmde vertoond. Hoe de vrouw ten val komt, is daarop niet te zien, maar wel hoe ze met haar fiets een smak maakt en in de sloot beland. Getuigen hebben tegenover de politie verklaard dat de Pool haar een duw gaf.

'Van haar oude dag genieten, dat is haar afgenomen.'

Het gebeurde op een fietspad op de Bredaseweg in Zundert. Toen de vrouw aan kwam fietsen, stond de verdachte te schreeuwen. Het was volgens een verklaring van de vrouw heel angstaanjagend. Hij duwde haar vervolgens van haar fiets, met alle gevolgen van dien. 'Van haar oude dag genieten, dat is haar afgenomen', staat in een slachtofferverklaring.

De zaak heeft grote gevolgen voor de vrouw. Het veranderde haar leven voorgoed. De fiets gaf haar vrijheid om overal heen te gaan en bijna dagelijks ging ze een stuk fietsen. Sinds het ongeluk heeft ze pijn, kan niet meer fietsen en moet zich verplaatsen met haar rollator. In de slachtofferverklaring wordt gesproken van een laffe daad, waarvan de vrouw de gevolgen nog iedere dag ondervindt.

Al eerder een fietsster belaagd

De Pool ging ook de fout in bij een vergelijkbare zaak, begin oktober vorig jaar in Etten-Leur. Ook toen dacht hij dat hij werd achtervolgd. Hij blokkeerde het fietspad voor een vrouw die aan kwam fietsen. Een man die de vrouw te hulp wilde schieten, werd aangevallen en kreeg klappen.

Met de Poolse man gaat het ondertussen beter. Hij zei dat hij niet meer denkt dat hij achtervolgd wordt. De officier van justitie stelde dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Er was geen sprake van kwade opzet. De Pool zit al een jaar in de gevangenis. Een tbs-behandeling vond de officier veel te ver gaan.

Het is nog onduidelijk wat voor psychische hulp de man krijgt. Maar een straf zal hij niet meer krijgen. "Dat hij al een jaar in de gevangenis zit, dat is te gek voor woorden", zei zijn advocate.

Aan het einde van de lange zitting was het laatste woord aan de Pool: "Ik heb spijt van wat ik heb gedaan, het was niet mijn bedoeling", zei hij. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.