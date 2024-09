Streep door stikstofaanpak provincie, kabinet stopt met natuurbeleid

Provincies zijn van het nieuwe kabinet niet langer verplicht om zich te houden aan de huidige afspraken om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Het kabinet stopt met het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dat melden bronnen aan de NOS.

Binnen het programma NPLG maakten de provincies zelf een samenhangend ruimtelijk plan om alle milieudoelen te halen. Daarmee zou ook het probleem met de vergunningverlening worden opgelost, schrijft de NOS. Als de natuur wordt verbeterd, mogen er bijvoorbeeld weer vergunningen voor woningbouw en bedrijven worden uitgegeven.

Plannen al vergevorderd

De provincies werkten in opdracht van oud-minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de afgelopen twee jaar hun plannen uit en waren daar al ver mee. In juni liet minister Wiersma al weten de deadline van 1 oktober voor de plannen te laten varen.

De provincie Brabant liet samen met de andere provincies eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer juist weten het belangrijk te vinden dat het NPLG in een of andere vorm wel doorgaat. Het is niet alleen nodig om de problemen met stiktof op de lossen, maar ook om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

Eerder schrapte het nieuwe kabinet al het zogeheten transitiefonds. De 24 miljard die voor de plannen van Van der Wal waren gereserveerd gingen van tafel. En die miljoenen waren al niet genoeg om alles uit te kunnen voeren. In plaats van dat transitiefonds komt er 'slechts' 5 miljard euro voor Landbouw en een jaarlijks bedrag van 500 miljoen euro voor boeren die kleinere natuurmaatregelen nemen.

Veel tijd en geld

De afgelopen twee jaar heeft de provincie veel tijd en geld in de plannen gestoken. Daarbij zijn er ook grote verwachtingen gewekt bij de zogenoemde gebiedspartners. Er is dus duidelijkheid nodig, zegt de provincie.

In de brief aan het kabinet vroegen de provincies dan ook om toch geld vrij te maken voor de aanpak. Maar dat lijkt nu definitief niet de wens van het nieuwe kabinet.

Zorgen om PAS-melders

Met het schrappen van het Nationaal Plan Landelijk Gebied zijn er ook opnieuw zorgen voor de vele PAS-melders. Boeren die buiten hun eigen schuld om geen passende vergunning hebben. Het nieuwe kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord gezegd dat ze deze ondernemers met voorrang willen legaliseren, maar dan is daar wel ruimte voor nodig.

Nu de stikstofruimte niet snel kan worden gerealiseerd, zit legalisatie voor deze ondernemers er niet in. Provincies moeten dan uiteindelijk gaan handhaven. Iets waar zij zich altijd tegen hebben verzet.

Brabant 'Koersvast'

In juni liet de provincie Brabant al weten zich niet uit het veld te laten slaan door de veranderende houding van Den Haag. "We blijven koersvast. Een pas op de plaats is geen optie", zei de gedeputeerde Hagar Roijackers toen. Ze uitte eerder al twijfels over de juridische haalbaarheid van de plannen van het nieuwe kabinet.

Volgens Roijackers heeft de provincie Noord-Brabant voldoende geld om de komende vier jaar aan de slag te gaan met de plannen. Het belangrijkste hierbij is het beperken van stikstofschade in natuurgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Eind september moet er een uitgewerkt regeerprogramma liggen van het kabinet. Daarin zullen dan alternatieve plannen zijn opgenomen, in elk geval meer duidelijkheid over wat het nieuwe kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB nou echt wil met het natuurbeleid.

