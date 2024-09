Boswachter Erik verbijsterd over schrappen natuurplannen: 'Ontzettend dom'

Het kabinet maakt een grote fout door het natuurbeleid te schrappen. Dat vindt boswachter Erik de Jonge. Hij is absoluut niet te spreken over de gang van zaken: "We hebben er twee jaar hard aan gewerkt en konden er bijna de vruchten van plukken. Dit is alsof je een afspraak bij de tandarts afzegt, omdat je kiespijn hebt."

De plannen van het vorige kabinet om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem op te lossen, worden volgens de NOS door de nieuwe coalitie van tafel geveegd. Onderdeel van dit Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), was dat provincies zelf aan de slag gingen met plannen om doelen voor stikstof, biodiversiteit en waterkwaliteit te halen. De provincies waren daar al twee jaar mee bezig.

Erik de Jonge is boswachter in natuurgebied Brabantse Wal in het westen van de provincie. Zijn dag begon met een appje van een boer. "Hij was niet blij en vroeg zich af wat we nu dan moeten. Het geld is weg, maar de uitdagingen zijn er nog." Ook Erik zelf is absoluut niet te spreken over het besluit van het kabinet. "Dit is gewoon ontzettend dom en bovendien kortzichtig."

Want ook in zijn werkgebied is de afgelopen jaren hard gewerkt en bovendien heel erg veel overlegd. "We zaten aan tafel met boeren, waterschappen, natuurorganisaties, de provincie, defensie en noem maar op. Iedereen had andere zorgen en wensen. En toch lukte het ons om dat allemaal samen te brengen in onze plannen. Dat gooit het Rijk nu allemaal in de prullenbak."