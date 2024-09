Rechter niet overtuigd van werking luchtwasser: boeren vrezen gevolgen

Het wordt lastiger voor boeren om een vergunning te krijgen voor twee soorten luchtwassers. De Raad van State oordeelde woensdag dat de vergunning voor luchtwassers van een varkensboer uit Reusel vernietigd moet blijven. De maatregelen die de provincie voorschreef, zijn niet genoeg om te garanderen dat de stalsystemen de stikstofuitstoot voldoende verminderen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor boeren die ook zo'n luchtwasser willen plaatsen.

Vier jaar geleden kreeg de varkenshouder in Reusel een vergunning van de provincie om zijn bedrijf uit te breiden en een luchtwasser te plaatsen. Hij ging 2.328 extra dieren houden. Daarmee groeide zijn bedrijf van 7.075 naar 9.403 varkens. Omdat daar extra stikstof bij komt kijken, liet hij ook een biologische combiluchtwasser installeren. Dat zou voorkomen dat er meer stikstof neerkomt op gevoelige natuur.

Een aantal milieuverenigingen was het daar niet mee eens. Er bestaat namelijk al geruime tijd twijfel over of dit soort systemen goed werkt. Volgens de milieuclubs had de boer daarom geen vergunning moeten krijgen. De rechter gaf hen gelijk en vernietigde de vergunning in 2022.

Hulp van provincie

De boer uit Reusel was niet de enige. Door een reeks uitspraken van de rechter was het lang onmogelijk voor boeren om een vergunning te krijgen voor een luchtwasser. Om hen te helpen hun stikstofuitstoot te verminderen, stelde de provincie in december vorig jaar een lijst met maatregelen op die moeten waarborgen dat luchtwassers goed werken.

Op de lijst met maatregelen staat bijvoorbeeld dat boeren de hoeveelheid ammoniak in de lucht moeten meten, de zuurtegraad van het spoelwater in de gaten moeten houden en dat ze moeten voldoen aan onderhoudsvoorschriften.

Voor tweede keer vergunning kwijt

De varkensboer paste deze maatregelen toe en kreeg in april dit jaar daarom een nieuwe vergunning van de provincie. Maar volgens de rechter is niet goed aan te tonen dat de maatregelen die de provincie voorschrijft genoeg doen. Ook deze vergunning moest dus weer worden ingetrokken.

Met dit besluit wordt het waarschijnlijk lastiger een vergunning te krijgen voor het specifieke systeem dat de boer uit Reusel liet plaatsen (code BWL 2009.12 en BWL 2010.12). Van de rechter moet de provincie een nieuw besluit nemen over de aanvraag van de boer.

Mogelijk gevolgen vergunningaanvragen

De uitspraak zal ook voor andere aanvragen voor dit type luchtwasser gevolgen hebben. Ook deze aanvragers proberen zich te houden aan wat de provincie voorschrijft. Nu blijkt dat dat niet genoeg is, zal het waarschijnlijk ook voor hen lastiger worden om een vergunning te krijgen.

Het is aannemelijk dat de provincie de maatregelen zal moeten verscherpen, om toch vergunningen af te kunnen geven voor deze luchtwassers. Ook is het de vraag of de lijst met eisen voor andere typen luchtwassers wél toereikend is, of dat ook deze stalsystemen nog altijd niet doen wat ze op papier beloven.

