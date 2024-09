Gemeente negeert advies en betrekt inwoners nauwelijks bij komst azc

De gemeente Maashorst koos er bewust voor om zo weinig mogelijk omwonenden actief te betrekken bij het huisvesten van asielzoekers in Van der Valk Uden. Terwijl ambtenaren eerder adviseerden om ‘wellicht de hele gemeente’ te betrekken als er een opvang komt voor asielzoekers. Het gemeentebestuur negeerde dat advies van de eigen communicatieadviseurs.

‘Hele gemeente uitnodigen’ Al in november 2022, ruim een halfjaar voordat er überhaupt sprake was van het huisvesten van asielzoekers, schreef de afdeling communicatie van de gemeente Maashorst een advies. Daarin stond hoe de gemeente om moet gaan met het betrekken van bewoners, als er eventueel een opvanglocatie voor vluchtelingen komt. In het advies staat dat het langdurig opvangen van vluchtelingen grote gevolgen heeft voor een gemeenschap. “Dit maakt het wenselijk om het betrekken van de inwoners niet te beperken tot een cirkel in de directe buurt, maar wellicht voor de hele gemeente.”

Lakken in documenten De Woo-documenten die de gemeente Maashorst openbaar heeft gemaakt, zijn ongeveer 5.300 kantjes. Opvallend is dat de gemeente veelvuldig naar de zwarte stift heeft gegrepen en complete e-mails, memo’s en andere documenten onleesbaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld e-mails van wethouders die reageren op een eerste opzet van een brief die naar de gemeenteraad moet gaan of wethouders die hun mening geven over de inspraakprocedure. Omroep Brabant is in bezwaar gegaan tegen het lakken, maar het kan nog vele maanden of zelfs jaren duren voordat een deel hiervan toch leesbaar wordt gemaakt.

Verder staat in het advies dat in Uden “te verwachten is dat vluchtelingen zich mengen in de Udense omgeving. Dat kan, al dan niet terecht, bij mensen vragen en eventueel weerstand oproepen. Met de vrees die mensen mogelijk hebben, moet serieus worden omgegaan en hierop moet worden geanticipeerd”, aldus het advies uit 2022. De kern van het advies is dat open communicatie en een eerlijk beeld geven het belangrijkste zijn.

Uitnodigingen voor inspraakavond

Een halfjaar later, in juli 2023, besloot het college van burgemeester en wethouders om mee te werken aan de plannen voor een noodopvang voor driehonderd asielzoekers in het Van der Valk hotel in Uden, voor maximaal drie jaar. Vanaf het begin af aan was er grote ontevredenheid over het betrekken van omwonenden. Begin september werden er uitnodigingen verstuurd aan tachtig adressen voor een inspraakavond.

Meerdere omwonenden die buiten deze groep vielen, beklaagden zich bij de gemeente en wilden alsnog een uitnodiging. Ambtenaren waren hier onderling huiverig over. Zo schrijft een ambtenaar dat het belangrijk is om krachtig te reageren op de ‘onterechte’ aanmeldingen. “Anders vrees ik dat er steeds meer e-mails komen en dat levert onnodig veel werk op. En ze weten immers heel goed dat ze zich onterecht aanmelden!”

Juridische kennis

De eerste inspraakavond vond uiteindelijk plaats op 10 juli. Omwonenden maakten zich zorgen over hun veiligheid en waren kritisch op de plannen. In de maanden daarna volgden nog meer overleggen. De gemeente maakte daar geen notulen van, maar bij één ervan deden de bewoners dat zelf. Daaruit wordt duidelijk dat er meerdere juridische zaken worden besproken. De omwonende schrijft dat bij hem wel enige juridische kennis is, maar die ‘slechts beperkt’ is.

Bij een volgend overleg, begin november 2023, wilden verschillende omwonenden daarom een juridisch adviseur meenemen. Toenmalig burgemeester Rianne Donders was het daar niet mee eens. Volgens haar was afgesproken dat het een informeel overleg is. “Dat is toen ook besproken om niet in juridische sferen te trekken. En dat we dat nu zo willen houden.”

Begin december spande een groep omwonenden van het hotel een rechtszaak aan bij de rechtbank in Den Bosch, omdat de inspraakprocedure onzorgvuldig zou zijn geweest. Op 8 december kregen ze gelijk van de rechter, die oordeelde dat de gemeente inderdaad onzorgvuldig te werk was gegaan.

Nieuw advies over communicatie

Na de rechtszaak, ging de gemeente in hoger beroep. Terwijl dat liep, kwam de afdeling communicatie van de gemeente op 14 december met een nieuw advies. “Vanuit ons vakgebied communicatie voorzien wij grote risico’s als de nu ingeslagen weg wordt gevolgd”, valt te lezen. “Met als belangrijkste nog meer verlies van vertrouwen van onze eigen inwoners.”

De communicatieadviseurs deden opnieuw een dringend beroep op de burgemeesters en wethouders om te kiezen voor een nieuwe aanpak, waarin de gemeente open is over keuzes en waarom die gemaakt worden. Ook willen de adviseurs “duidelijk maken dat we inwoners horen, dus niet alleen maar eenzijdig reageren.”

Op 18 december deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak over de zaak. Het Hof oordeelde dat de gemeente inderdaad fouten heeft gemaakt in de procedure. Maar vond ook dat de huisvesting van tweehonderd asielzoekers in het hotel door mocht gaan, niet de driehonderd waarover eerder werd gesproken. Een dag na de uitspraak namen de tweehonderd asielzoekers hun intrek in het hotel. Na een nieuwe rechtszaak in februari, mochten dat er driehonderd worden.