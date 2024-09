112-nieuws: jongen gewond bij aanrijding • accu vat vlam

18.12

Een bestuurder van een Mercedes is vanmorgen opgepakt nadat hij onder invloed van alcohol op de Sniederslaan in Bladel reed. De man viel volgens de politie op door zijn asociale rijgedrag. Hij had al een ingevorderd rijbewijs en mocht helemaal niet achter het stuur zitten.

Bij de controle zagen agenten dat hij veel te veel had gedronken om nog te mogen rijden. Hij blies 750 ugl, terwijl er maar 88 ugl is toegestaan voor beginnende bestuurders. Het was niet de eerste keer dat hij werd gepakt en moest daarom zijn auto afstaan. De officier van justitie gaat bepalen of hij hem nog terugkrijgt. Agenten deelden ondertussen ook nog eens vijftien bekeuringen uit aan mensen die voorbij kwamen rijden, onder meer voor het niet dragen van een gordel of het rijden zonder helm.