112-nieuws: jongen gewond bij aanrijding • lichtgewonde bij botsing

17.12

Agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West Brabant zagen gisteravond een bestuurder van een Frans voertuig met donkere folie rijden over de A16 bij Breda. De politie wilde de auto controleren hoeveel licht de ruiten nog doorlieten en gaf de bestuurder een stopteken. In het begin leek de bestuurder mee te werken, maar net voor een uitvoegstrook gaf hij een ruk aan het stuur om er vandoor te gaan. Met de zwaailichten aan werd de bestuurder alsnog aan de kant gezet.

De man toonde een een Georgisch paspoort en rijbewijs. Op het kentekenbewijs dat hij liet zien stond dat de auto in juni was verkocht. Hij werd daarom in beslag genomen. De bestuurder was ook onder invloed, want hij testte positief op thc, de werkzame stof van cannabis. De man werd meegenomen naar het politiebureau en daarbleek dat hij ook nog een verbod had op het reizen in het Schengen-gebied. Hij is overgedragen aan de vreemdelingendienst en heeft een proces-verbaal gekregen.