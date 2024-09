Universiteiten weigeren samenwerkingen met Israël stop te zetten

De universiteiten in Tilburg en Eindhoven blijven samenwerken met Israëlische partners. De keuze van de Erasmus Universiteit in Rotterdam om geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan, is geen reden hier ook mee te stoppen.

"We hebben een onafhankelijke Adviescommissie Samenwerkingsverbanden", legt Imre van der Meulen van de Universiteit Tilburg uit. "Die is bezig met afwegingen voor verschillende samenwerkingen. De samenwerkingen met Israël en Hamas hebben hierin prioriteit." De universiteit wacht het advies van deze commissie af. Van der Meulen: "We verwachten binnen enkele weken een uitspraak." LEES OOK: Zo schoven Brabantse universiteiten eerder al studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza aan de kant Ook het standpunt van de Universiteit Eindhoven is onveranderd. Ze blijven samenwerken met Israëlische organisaties. Woordvoerder Frans Raaijmakers: "Ondertussen zijn we in gesprek met vertegenwoordigers van beide kanten om hun zorgen te horen en te zien hoe we kunnen helpen." Geen nieuwe samenwerkingen

De Adviescommissie Gevoelige Samenwerkingsverbanden die de Rotterdamse Erasmus Universiteit bijstaat, heeft al een advies uitgebracht. Dit heeft geleid tot het besluit om geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Voor een beslissing over bestaande samenwerkingsverbanden is meer tijd nodig. Afgelopen schooljaar werd op vele universiteiten, ook in Tilburg en Eindhoven, geprotesteerd tegen samenwerking met Israël. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Kevin moet huilen van beelden Gaza, daarom slaapt hij al weken bij uni Studenten protesteren ook bij TU Eindhoven tegen oorlog in Gaza