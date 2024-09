Gevangenisstraf voor 17-jarige die twee homoseksuele mannen mishandelde

Een jongen die als 17-jarige twee homoseksuele mannen mishandelde in Eindhoven moet hiervoor twee maanden naar de jeugdgevangenis. Beide slachtoffers raakten ernstig gewond door de mishandeling in juli 2023.

De mannen waren die avond stappen aan het Stratumseind in Eindhoven. De toen 17-jarige schopte een van hen met gestrekt been tegen het achterhoofd. De man raakte hierdoor bewusteloos. De andere man schoot te hulp, maar kreeg ook een trap tegen zijn hoofd.

Volgens de slachtoffers had de jongen vlak daarvoor gevraagd naar hun geaardheid. Toen een van de mannen zei dat hij homoseksueel was, zou de jongen geschopt hebben.

LEES HIER: Het verhaal van slachtoffer Bram* over hoe het misging tijdens die stapavond

Andere verklaring

De jongen ontkent dat het geweld te maken had met de geaardheid van de mannen. Hij zegt dat hij om een sigaret vroeg en deze vraag genegeerd werd. Toen hij hierop het woord 'homo' hoorde, dacht hij dat hij werd uitgescholden.

De rechter gelooft dit verhaal niet. Op camerabeelden is te zien dat de jongen in gesprek is met de mannen. Hij werd dus niet genegeerd. Ook een getuige bevestigt de verklaring van de slachtoffers.

Dat het geweld te maken heeft met homoseksualiteit weegt de rechter mee in de straf die de jongen krijgt. De 17-jarige krijgt twee maanden jeugddetentie. Als hij binnen twee jaar nog een overtreding begaat, krijgt hij nog twee maanden extra celstraf.

De jongen moet ook meewerken aan begeleiding om zijn gedrag te veranderen. Ook moet hij een schadevergoeding van 13.500 euro betalen aan de slachtoffers.

Andere verdachte vrijgesproken

Een inmiddels 20-jarige Eindhovenaar was aanwezig tijdens de mishandeling, maar ontkent dat hij eraan heeft meegedaan. Dat is ook te zien op camerabeelden. De rechtbank sprak hem daarom vrij.

