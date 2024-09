Paradressuurruiters en atleten veroveren zilveren en bronzen medailles

Paradressuurruiters Sanne Voets uit Berghem, Demi Haerkens uit Helmond en Rixt van der Horst uit Someren hebben in de landenwedstrijd op de Paralympische Spelen de zilveren medaille behaald. Op de 100 meter sprint won Kimberly Alkemade uit Den Bosch zilver en Marlène van Gansewinkel uit Hilvarenbeek brons.

"We wisten dat Amerika sterk was", zei slotrijder Van der Horst na afloop tegen de paralympische persdienst. "De landen die nu op het podium staan, hebben paarden en ruiters van goede kwaliteit en zijn de afgelopen jaren zo snel gegroeid. Dat is een groot verschil tussen de top 2, 3 en de rest van het veld."

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink prees de Nederlandse amazones. "Ik had heel graag gewonnen, daar gingen we met zijn allen voor. We wisten ook dat het kon, maar ik ben nu heel trots op zilver. We hebben ook een hoger gemiddelde dan destijds in Tokio, dus het niveau in ons land is weer omhoog gegaan. Ik kan dan niet anders dan trots zijn dat ik drie zulke koele meiden heb die gewoon hier Amerika het heel lastig hebben gemaakt. Hoe fantastisch is dat?"

Het drietal boekte deze Paralympische Spelen op individuele nummers ook succes. Haerkens pakte bij haar debut op de spelen een gouden medaille en Voets hield zilver aan de wedstrijd over. Van der Horst hield ook een zilveren plak over aan zijn wedstrijd.

Zaterdag gaan de Nederlandse combinaties ook nog van start in de individuele vrije kür.

Atletiek

De 100 meter sprint in de T64-klasse werd gewonnen door Fleur Jong in een tijd van 12.54. Alkemade, winnares van het goud op de 200 meter, pakte zilver met een tijd van 12.70. Met die tijd bleef ze de bronzen Van Gansewinkel, die 12.72 liep, maar net voor.