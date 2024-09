‘Ik was in shock’, dochter van Frank werd achtervolgd en aangereden

Meisjes die na het stappen in Tilburg naar huis fietsten zijn de afgelopen maanden lastig gevallen door een man in een grijze auto. Zo werd tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk de dochter van Frank een heg in gereden, dat gebeurde na een achtervolging van 1,5 kilometer. “Daarna ging de man er snel vandoor.” De politie heeft nu een 36-jarige man uit Tilburg opgepakt.

De politie spreekt van drie meldingen in de afgelopen weken. Bij Omroep Brabant hebben zich slachtoffers gemeld die ook in juni en juli al werden achtervolgd en vervolgens van de weg werden gereden. Één van die slachtoffers is de 23-jarige dochter van Frank van de Oetelaar.

"Fiets kapot, gekneusd been en een dag niet kunnen werken."

Op de Heukelomseweg tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk gebeurde het in de nacht van 18 op 19 juni. “Mijn dochter is hier de heg in gereden door een grijze auto”, begint Frank. “Ik weet van zeker zes meisjes dat ze na het stappen zijn achtervolgd en daarna klemgereden, vastgereden of aangereden.” ‘Poging tot doodslag’, noemt Frank het. Uit de verhalen van de slachtoffers is een patroon zichtbaar geworden. “Vanaf een scooterzaak in Berkel-Enschot werden de meisjes en jonge vrouwen achtervolgd. Bij de Heukelomseweg werden de slachtoffers van de weg gereden”, schetst de vader. “Mijn dochter kwam hier in een heg terecht, een ander meisje in de sloot. Haar fiets was kapot, ze had een gekneusd been en heeft een dag niet kunnen werken.” Deze twee aanrijdingen vonden in juni plaats.

“Ik zag een stille tocht door Oisterwijk al voor mij."