Auto die bij supermarkt stond beschoten, vermoedt de politie

De politie vermoedt dat zaterdagavond aan het Wielsem in Den Bosch een auto is beschoten. De wagen stond op een parkeerplaats bij een filiaal van supermarkt Lidl. De politie maakte dit rond middernacht bekend.

De melding van een mogelijke schietpartij kwam rond halftien binnen.

De politie is vanaf dat moment bezig met een uitgebreid (sporen)onderzoek. Het is niet bekend of er iemand (gewond) is geraakt en wat de aanleiding was van het incident. Evenmin is duidelijk of er iemand in de auto zat toen die onder vuur werd genomen.