Bloedsporen gevonden bij bestelbus na schietpartij in buurt van supermarkt

De politie doet onderzoek naar schoten die zaterdagavond zijn gelost op Het Wielsem in Den Bosch. Het lijkt erop dat een bestelwagen onder vuur is genomen. Het voertuig, dat vlakbij de parkeerplaats van de Lidl stond, liep schade op. Agenten vonden ook bloedsporen. Mogelijk is iemand gewond geraakt, al ontbreekt van een slachtoffer nog ieder spoor.

De melding van een mogelijke schietpartij kwam rond halftien binnen. Beide achterruiten van de bestelwagen zijn kapot.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties

Agenten met kogelwerende vesten

De politie deed een uitgebreid sporenonderzoek. Een deel van de straat was tot in de nacht afgesloten voor onderzoek. Agenten droegen kogelwerende vesten. Verschillende politiewagens reden rond in de buurt, op zoek naar eventuele betrokkenen.

Politie onderzoekt mogelijk schietpartij aan het Wielsem in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).