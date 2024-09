Schoten gelost bij ruzie op straat tussen vier mannen: 20-jarige gewond

Een ruzie tussen vier mannen op het Wielsem in Den Bosch is zaterdagavond uitgemond in een schietpartij. Een man van 20 uit Den Bosch raakte bij de schietpartij lichtgewond. Ook werd een bestelbus geraakt. Deze raakte flink beschadigd.

In de buurt van de bestelbus vonden agenten bloedsporen, maar een slachtoffer was niet te bekennen. Onderzoek leidde de politie al snel naar het ziekenhuis. Daar troffen ze de 20-jarige lichtgewonde man uit Den Bosch. Hij mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. De melding van een mogelijke schietpartij kwam rond halftien bij de politie binnen. Behalve op de bloedsporen stuitten agenten vervolgens op het Wielsem, in de buurt van de bushalte en de Lidl, ook op een bestelbus waarvan de achterruiten kapot waren.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties

De achtergrond van de ruzie tussen de mannen en de schietpartij loopt nog, zo laat de politie zondagochtend weten. Zo worden bijvoorbeeld camerabeelden bekeken. Agenten met kogelwerende vesten

De politie deed zaterdagavond al een uitgebreid sporenonderzoek. Een deel van de straat was hiervoor tot in de nacht afgesloten. Agenten droegen kogelwerende vesten. Verschillende politiewagens reden rond in de buurt, op zoek naar eventuele betrokkenen. Dit zonder resultaat, er is nog niemand aangehouden.

Politie onderzoekt mogelijk schietpartij aan het Wielsem in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).