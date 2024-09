112-nieuws: twee wagens botsen op elkaar • dreiging met 'kermisding'

05.45

Een man is gisteravond gered nadat hij vast was komen te zitten in drijfzand in Sint-Oedenrode. Hij was een hond aan het uitlaten toen het misging. De man kwam vast te zitten in drijfzand in de buurt van de Dommel, bij de Dommelstraat en de Stompersstraat.

Omstanders schoten hem meteen te hulp. De brandweer wist hem te bevrijden. Zijn kleren werden uitgetrokken en daarna werd hij in een hyperthermiepakket gewikkeld om op temperatuur te komen.