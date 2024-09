112-nieuws: automobilist ernstig gewond • brand bij geitenboerderij

11.34

Het hoger beroep in de zaak tegen de Schijndelse profvoetballer Rai Vloet, die tot dertig maanden cel is veroordeeld in de zaak over een dodelijk ongeval op de A4, is van de baan. Vloet heeft zijn hoger beroep ingetrokken, meldt zijn advocaat Alrik de Haas maandag. Het Openbaar Ministerie heeft in navolging daarvan eveneens besloten het hoger beroep in te trekken, zegt een OM-woordvoerster.

Lees hier meer.