112-nieuws: kettingbotsing bij Breda • brand bij geitenboerderij

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

09.11 - Hooibalen in brand

Er is een brand uitgebroken bij een geitenboerderij aan de Vrouwkensvaartsestraat in Waspik. Maandagochtend rond half acht vatte een aantal hooibalen vlam. De eigenaar van de boerderij heeft zelf de brandende hooibalen uit de schuur gereden. Het waren 10 tot twintig stuks. Toen meerdere brandweerteams aankwamen begonnen zij meteen met blussen. Mede door het snelle handelen van de boer was de brand rond acht uur onder controle. Er is niemand, ook geen geiten, gewond geraakt.

Hooibalen in brand (foto Iwan van Dun/SQ Vision).

Hooibalen in brand (foto Iwan van Dun/SQ Vision).

09.01 - Kettingbotsing op de A16 bij Breda

Op de A16 bij Breda zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. De schade aan de auto's is groot. Door de kettingbotsing zijn er twee rijstroken dicht in de richting van de grens met België. Er staat zo'n twee kilometer file tussen Breda-Noord en knooppunt Princeville. De vertraging is ongeveer een half uur.

Kettingbotsing op de A16 (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

08.00 - Vuurwerkoverlast in Rijen

De politie in Rijen ontvangt de laatste tijd veel meldingen van vuurwerkoverlast in de omgeving van Brabantpark en de Stormstraat. Vanwege de overlast surveilleren ze er extra.

Vuurwerkoverlast in Rijen (foto: politie_langstraat).

06.22 - Ravage nadat dronken vrouw botst

Een vrouw heeft vannacht veel schade veroorzaakt op en naast de weg nadat ze botste bij de grote rotonde Berenkuil in Eindhoven. Ze had gedronken en is opgepakt. Lees hier meer.

Foto: SQ Vision.

05.30 - Bewoner ontdekt brand

Aan de Kruisherenborch in Rosmalen heeft iemand vannacht geprobeerd een auto in brand te steken in Rosmalen. Een bewoner ontdekte de beginnende brand bij het linkervoorwiel van een van de geparkeerde auto's. Het brandje was al uit bij aankomst van de brandweer, die niet meer hoefde te doen dan een nacontrole. De politie heeft de brand in onderzoek.

Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media.

02.00 - Ernstige botsing, vier gewonden

Op de A58 bij Tilburg zijn zondagavond rond halftwaalf twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij zijn vier inzittenden gewond geraakt. Een van de auto's vloog over de kop en belandde in de sloot. Lees hier meer.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

00.54 - Flinke botsing op A67, weg blijft uren dicht

De snelweg A67 tussen Venlo en Eindhoven was zondagnacht uren dicht nadat een busje en een personenauto rond tien uur 's avonds op elkaar botsten. Een inzittende van de wagen raakte zwaargewond. Lees hier meer.

De enorm zwaar beschadigde personenwagen (foto: SQ Vision).