112-nieuws: vuilniswagenbrand • automobilist ernstig gewond

14.09

In Oud Dommelen in Valkenswaard was een brand in een vuilniswagen. Dat is in bijna dezelfde straat al eens eerder voorgekomen. De wagen is onder begeleiding van de brandweer naar de stort in Eindhoven gebracht. Daar is de vuilniswagen geleegd en geblust. Dit was volgens de brandweer het beste om te doen.