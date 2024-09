'Vluchtelingen raken verblijfsvergunning kwijt door 'advies' Helmonder'

Meer dan honderd vluchtelingen uit Iran dreigen hun verblijfsvergunning te verliezen nadat ze werden bijgestaan door Farshad H. uit Helmond. Dat meldt het Nederlands Dagblad (ND). H. verdiende als zogenoemd juridisch adviseur tonnen aan het verzinnen van verhalen waarmee de vluchtelingen een Nederlandse verblijfsvergunning wisten te verkrijgen.

De vluchtelingen krijgen volgens de krant momenteel een brief op de mat van immigratiedienst IND. "Wij zijn voornemens uw status in te trekken", valt daar in te lezen. H. moest in juli 2020 drie jaar de cel in voor mensensmokkel. Ook mocht hij vijf jaar lang niet werken binnen het vreemdelingenrecht.

De overgrote meerderheid van de verhalen die hij - voor duizenden euro's - verkocht, ging over bekering. De asielzoekers zeiden dat ze bekeerd waren tot het christendom of afvallig waren van de islam.

H. zei destijds tijdens de zitting een paar keer dat hij 'zelf kon beoordelen wie het verdiende om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen'.

De rechtbank in Den Bosch vond dat hij zich daarmee boven de rechtsstaat en het rechtssysteem plaatste. De officier van justitie had tijdens een eerdere zitting ook geen goed woord over voor de acties van de man. Hij handelde volgens haar 'puur uit winstbejag'. Destijds werd nog onderzocht of de vluchtelingen hun verblijfsvergunning mochten houden. Dat blijkt nu dus niet het geval.

Het onderzoek naar H. begon na een melding van een tolk. Die vertelde dat een zelfverklaarde advocaat mogelijk asielverhalen verkocht voor bedragen tussen de 4000 en 9000 euro. Hij zou die verhalen verzinnen voor Afghaanse, Iraanse en Iraakse Koerden, met wie hij in het land van herkomst al contracten aanging.