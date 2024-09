7 keer goud en 15 medailles in totaal voor 'onze' toppers in Parijs

Nederland is als vierde geëindigd in het medailleklassement van de Paralympische Spelen in Parijs. TeamNL pakte in totaal 56 medailles, waaronder 27 gouden. Van die 27 gouden plakken werden er zeven gewonnen door Brabantse toppers. Hadden we als provincie meegedaan aan de Spelen dan was dit aantal goed geweest een twintigste plek in het medailleklassement. Net boven België.

'We' pakten tijdens de Paralympische Spelen op vijftien onderdelen een medaille, tegenover twaalf drie jaar geleden in Tokio. Opvallend feit is dat er in totaal elf Brabantse sporters in actie kwamen in Parijs , van wie er negen een plek op het podium wisten te veroveren. Zeven keer Brabants goud: Dressuuramazone Demi Haerkens uit Helmond was de sterkste in de individuele proef en vrije kür.

Sylvana van Hees uit Halsteren veroverde net als drie jaar geleden in Tokio het goud met de rolstoelbasketballers.

De Bossche Kimberly Alkemade sprintte op de 200 meter naar de winst.

Tafeltennisster Kelly van Zon was al een grootheid in de Nederlandse topsport, maar met haar vierde gouden medaille op rij op de Paralympische Spelen komt ze op gelijke hoogte met rolstoeltennisicoon Esther Vergeer.

Niels Vink droomde van een gouden medaille in het enkelspel. De rolstoeltennisser uit Helmond slaagde in die missie en hij prolongeerde eerder dit toernooi de titel in het dubbelspel. Dat terwijl hij pas 21 jaar is. LEES OOK: Twee gouden medailles op Paralympische Spelen

Demi Haerkens (midden, goud) en Sanne Voets (links, zilver. (Foto: ANP).

Zeven keer Brabants zilver: Rixt van der Horst uit Someren werd tweede bij de individuele proef en vrije kür. Samen met Sanne Voets uit Berghem en Demi Haerkens pakte de dressuuramazone ook zilver in de landenwedstrijd.

Ze was de snelste op de 200 meter, op de kortste sprintafstand (100 meter) eindigde Kimberly Alkemade als tweede.

Op de 200 meter rende Marlène van Gansewinkel naar het zilver. Die plak pakte ze ook bij het verspringen.

Levi Vloet hoopte stiekem op een medaille op de 200 meter op de atletiekbaan en dat lukte. Na een diskwalificatie van de nummer twee schoof de Lindenaar zelfs een plekje op, op het podium. LEES OOK: Zilver voor Levi Vloet en Rixt van der Horst.

Marlène van Gansewinnkel en Kimberly Alkemaderde. (Foto: ANP, Marcel van Hoorn)