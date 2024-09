Unieke kans: zonneauto Lightyear van 2,5 ton vanaf 10 mille op te pikken

Autoliefhebbers opgelet: De enige rijdende zonneauto van Lightyear uit Helmond staat te koop. De auto wordt aangeboden via een veilingsite. Het onderdeel van het Helmondse bedrijf dat die auto's maakte, ging begin vorig jaar failliet. Zo kun je nu voor relatief weinig geld toch een elektrische auto rijden.

De futuristische auto is met nog geen 500 kilometer op de teller hagelnieuw. De wagen moet met een volle accu ongeveer 700 kilometer kunnen rijden. 'Even stekkeren' is waarschijnlijk niet nodig: de auto laadt met behulp van de gebogen zonnepanelen op het dak zelf op.

De bedoeling was om in totaal 946 Lightyear 0's te produceren. Eind november 2022 rolden de eerste auto's van de band in een fabriek in Finland. Ongeveer 150 liefhebbers bestelden de Lightyear 0 vooraf. Maar verder dan misschien een proefritje kwam het niet.

Flinke catalogusprijs, nu een koopje

Nadat een handje vol Lightyear 0's van de band rolden, trok het Helmondse bedrijf de stekker uit de productie vanwege de hoge productiekosten. Niet veel later, in februari vorig jaar, ging 'Helmonds trots' failliet.

Het prijskaartje destijds: maar liefst 250.000 euro. Nu is de enige, echt rijdende Lightyear op te pikken vanaf 10.000 euro. Een koopje voor de liefhebbers van futuristische auto's en verzamelaars. Er is alleen wel een grote maar: de auto is nog niet gekeurd, waardoor die (nog) niet de openbare weg op mag. Ook heeft de Lightyear nog geen kenteken.



Nog geen biedingen

Liefhebbers van de Lightyear kunnen de auto binnenkort nog bekijken op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd, Gelderland. Daar is op 13, 14 en 15 september het auto-evenement Wheels Mariënwaerdt.

Inmiddels is de veiling geopend. Bieden kan nog tot en met 30 september. Maandagochtend was er nog geen bod uitgebracht.